EM-Schock: Französisches Team kämpft mit Gesundheitsproblemen

Die französische Fußballnationalmannschaft kämpft wenige Tage vor ihrem EM-Auftaktspiel am Montag in Düsseldorf gegen Österreich mit gesundheitlichen Problemen.

Eine Serie von Virusinfekten setzt dem Team zu, wie aus Berichten in Frankreich hervorgeht. Dabei sind nicht nur Spieler wie Ibrahima Konate und Kingsley Coman betroffen, sondern auch Teamchef Didier Deschamps. Zusätzlich ist Kylian Mbappe, der Superstar des Teams, durch leichte Knieprobleme in seiner Vorbereitung gestört.

Mbappe schonte sich

Mbappe, der in früheren Spielen bereits wegen seiner Kniebeschwerden pausieren musste, erschien gegen Ende des öffentlichen Trainings in Paderborn vor 4.000 Zuschauern, hauptsächlich um Autogramme zu geben. Er hatte zuvor im Innenraum des Stadions individuell trainiert. Seine Knieprobleme hatten ihn bereits vom Länderspiel gegen Kanada ferngehalten, was den Franzosen merklich fehlte: Ohne Mbappe im Aufgebot gelang es ihnen nicht, ein Spiel zu gewinnen. Besonders hervorzuheben ist das Unentschieden in der Nations League im Juni 2022 gegen Österreich.

Gesundheitliche Herausforderungen

Neben Mbappe kämpft auch Aurelien Tchouameni, ein weiterer Schlüsselspieler, mit einer Fußverletzung, die ihn seit Anfang Mai außer Gefecht gesetzt hat. Es ist unwahrscheinlich, dass er beim Spiel in Düsseldorf auf dem Platz steht, was Raum für den erfahreneren N’Golo Kante im zentralen Mittelfeld lässt. Die Gesundheitsprobleme beschränken sich nicht nur auf die Spieler. Teamchef Deschamps fühlte sich nach einer Trainingseinheit geschwächt, und mehrere Teammitglieder meldeten Symptome einer Verkühlung, darunter leichtes Fieber, Krämpfe und Kopfschmerzen.

Eine leichte Besserung in Sicht

Trotz der gesundheitlichen Rückschläge gibt es auch positive Nachrichten aus dem französischen Lager. Offensivspieler Ousmane Dembele berichtet von einer Besserung seines Zustands nach einer kürzlichen Krankheit. Er merkt an, dass es dem Team allmählich besser geht, mit Ausnahme von Coman, dessen Zustand etwas ernster zu sein scheint. Mehrere Teammitglieder fordern Sicherheitsmaßnahmen, um eine weitere Ausbreitung der Krankheiten zu verhindern.

Offensivspieler Ousmane Dembele betont eine allmähliche Besserung: „Von meiner Seite laufen die Dinge schon viel besser. Ich war letzte Woche ein bisschen krank. Ich hatte ein bisschen Fieber, vielleicht habe ich es ins Rollen gebracht“.