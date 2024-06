Hadsch: Millionen Muslime trotzen Hitze in Mekka (GALERIE)

In Saudi-Arabien hat die eindrucksvolle religiöse Zeremonie des Hadsch begonnen. Eine Pilgerreise, die Muslime aus der ganzen Welt in die heilige Stadt Mekka zieht. Unter der glühenden Sonne des Nahen Ostens finden sich Gläubige am Freitag in Scharen ein, um rituelle Umrundungen um die Kaaba, das zentrale Heiligtum des Islams, zu vollziehen. Rund zwei Millionen Menschen werden zu dieser spirituellen Zusammenkunft erwartet.

Die Pilgerreise beginnt traditionell mit der siebenfachen Umrundung der Kaaba. Einem Ritual, das den Zusammenhalt und die Einheit der muslimischen Gemeinschaft weltweit unterstreicht. Nach diesem Auftakt ziehen sich die Pilger in das nahegelegene Mina-Tal zurück, wo sie in einer ausgedehnten Zeltstadt die Nacht verbringen. Diese erste Etappe der Wallfahrt ist sowohl geistig als auch physisch herausfordernd, vor allem durch die extreme Temperaturbelastung.

1 von 19

Zentraler Pfeiler des Glaubens

Der Hadsch zählt zu den fünf Säulen des Islam und ist somit eine grundlegende Pflicht für jeden gesunden und finanziell in der Lage befindlichen Muslim. Dieser Pilgerzug nach Mekka drückt die tiefe religiöse Hingabe aus. Sie soll mindestens einmal im Leben eines jeden Muslims vollzogen werden. Ein signifikanter Aspekt dieser Pilgerreise ist der Eintritt in einen Zustand spiritueller Reinheit. Das wird symbolisiert durch das Tragen einfacher, nahtloser weißer Gewänder bei den Männern. Welche die Gleichheit aller Muslime vor Gott darstellen.

Lesen Sie auch: Mangelnde Hygiene kostet uns jährlich 281 Millionen Euro Die finanziellen Auswirkungen nosokomialer Infektionen auf das Gesundheitssystem sind mit 281 Millionen Euro pro Jahr nicht zu unterschätzen.

120 Millionen Euro jährlich für kostenlose Klimatickets für Jugendliche Ab 2024 wird jungen Österreichern, die im Laufe des Jahres ihren 18. Geburtstag feiern, ein kostenloses Klimaticket zur Verfügung gestellt.

Mercedes lockt Verstappen mit Jahresgehalt von 150 Millionen Euro Max Verstappen soll mit einem schwindelerregenden Jahresgehalt von 150 Millionen Euro zum bestbezahlten Sportler der Welt zu gekürt werden.

Für Gläubige aus entfernten Regionen der Welt bedeutet die Teilnahme an der Wallfahrt nicht nur eine lange Vorbereitungszeit, in der oft jahrelang gespart wird. Sondern auch eine bedeutende finanzielle Investition, da die Reisekosten mehrere Tausend Euro erreichen können. Trotz der Kosten bieten Reiseagenturen und Wohltätigkeitsorganisationen Unterstützung für diejenigen an, die sich die Reise sonst nicht leisten könnten. Ein internationales Quotensystem regelt die Anzahl der Pilger, die jedes Land entsenden kann. Für österreichische Muslime steht dabei ein Kontingent von 670 Plätzen zur Verfügung. Eine Zahl, die die begrenzte, aber wertvolle Gelegenheit für die Teilnahme am Hadsch unterstreicht.