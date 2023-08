Eminem Konfrontiert Politiker: Musik Missbrauch Stoppen!

Das politische Schlachtfeld in den USA hat eine neue Arena gefunden: Die Musikindustrie. Eminem, der weltweit renommierte Rapper, hat den republikanischen Präsidentschaftsanwärter Vivek Ramaswamy dazu aufgefordert, seine Musik nicht länger für Wahlkampfzwecke zu missbrauchen. Eine offizielle Anfrage wurde an die US-Behörde BMI, die für Urheberrechte zuständig ist, gerichtet und deren Echtheit wurde gegenüber der Nachrichtenagentur AFP bestätigt.

Ein Video, das Anfang des Monats im Internet die Runde machte, zeigt Ramaswamy, wie er auf einem Jahrmarkt in Des Moines, Iowa, Eminems Hit „Lose Yourself“ rappt. Aber wer ist dieser Ramaswamy eigentlich? Der 38-jährige Politiker ist kein Unbekannter auf der musikalischen Bühne. Während seines Studiums in Harvard rappte er unter dem Künstlernamen „Da Vek“. Heute hat er es als engagiertester Trump-Verteidiger und Biotech-Jungunternehmer überraschend auf den dritten Platz im Bewerberfeld der Republikaner geschafft.

Musiker wehren sich: Keine Musik für Politik

Eminems Forderung ist kein Einzelfall. In den vergangenen US-Wahlen hatten sich bereits namhafte Musiker wie Pharrell Williams, Rihanna, Aerosmith und Adele darüber beschwert, dass ihre Lieder ohne Genehmigung auf Wahlkampfveranstaltungen von Ex-Präsident Donald Trump gespielt wurden. Ein besonders markanter Fall sind die Rolling Stones, die mit einer Klage drohten, sollte ihr bekannter Hit „You Can’t Always Get What You Want“ weiterhin auf Kundgebungen gespielt werden.

Die musikalische Auseinandersetzung zwischen Eminem und Ramaswamy ist nur die Spitze des Eisbergs in einer immer lauter werdenden Debatte. Musiker wehren sich zunehmend gegen die ungenehmigte Nutzung ihrer Songs im politischen Kontext.