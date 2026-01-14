Emir (17) findet Geldbörse und überrascht mit ungewöhnlicher Reaktion

Statt die gefundene Geldbörse zu behalten, machte sich ein 17-Jähriger aus Montenegro auf die Suche nach der Besitzerin – und lehnte sogar eine Belohnung ab.

Ein 17-jähriger Jugendlicher aus Bijelo Polje (Montenegro) fand eine verlorene Geldbörse auf der Straße, nachdem eine Frau sie versehentlich fallen gelassen hatte. Emir Abazin zögerte nicht lange und nahm die Börse mit nach Hause, wo er gemeinsam mit seinen Eltern nach einem Weg suchte, die Besitzerin ausfindig zu machen.

„Ich wollte natürlich sofort herausfinden, wem sie gehört, und sie umgehend zurückgeben“, erklärte der junge Mann später. Die Eigentümerin, die bereits in heller Aufregung nach ihrem verlorenen Hab und Gut gesucht hatte, war überglücklich, als sie ihre Geldbörse zurückerhielt.

Belohnung abgelehnt

Aus Dankbarkeit bot die Frau dem Jugendlichen eine finanzielle Belohnung an. Doch Emir lehnte dankend ab. Für ihn sei das gute Gefühl, richtig gehandelt zu haben, Belohnung genug.

Positive Reaktionen

„Als die Geschichte die Runde machte, gab es viel positives Feedback und Anerkennung. Das zeigt, dass unsere Gesellschaft solche Gesten nach wie vor zu schätzen weiß“, sagte der 17-Jährige. Emirs selbstlose Handlung löste eine Welle der Begeisterung aus und stärkte in vielen Menschen den Glauben an Menschlichkeit.

