Ende einer Ära: Beliebter Imbissstand schließt!

Das Ende einer Ära naht: Nach mehr als einem halben Jahrhundert schließt der beliebte Würstelstand „Kaiser Franz“ in Linz seine Türen. Doch bevor der letzte Vorhang fällt, lädt der Pächter zu einer unvergesslichen „Abbruch-Party“ am 22. März ein.

Seit 54 Jahren ist der Würstelstand „Kaiser Franz“ ein fester Bestandteil des Linzer Stadtbildes. Ob Käsekrainer, Bosna oder Frankfurter – Generationen von Linzern und Besuchern der Stadt haben an der Unionstraße einen schnellen, köstlichen Imbiss genossen. Doch nun ist Schluss. „Am 22.3.2024 ist es so weit, der Imbiss wurde von meinem Vermieter verkauft“, verkündet Pächter Franz Wohlmuth auf seiner Facebook-Seite.

Wie viele andere Gastronomen auch, hat Wohlmuth in den letzten Jahren mit zahlreichen Herausforderungen zu kämpfen gehabt. Personalmangel, hohe Stromrechnungen und gestiegene Lohnkosten haben den Betrieb des Würstelstands immer schwieriger gemacht. „Das Würstelstand-Sterben geht weiter“, schreibt Wohlmuth und drückt damit die allgemeine Sorge vieler Gastronomen aus.

unerwarteter Abschied

Der Verkauf des Imbiss-Stands kam für viele überraschend. Ohne Vorankündigung hat der Grundstückseigentümer das Areal verkauft. Die Zukunft des Standes ist ungewiss, doch Wohlmuth hat bereits angekündigt, die beiden angebauten Holzhütten abzumontieren. Gerüchten zufolge sollen auf der Fläche Wohnungen und ein Foodtruck entstehen.

Trotz der bevorstehenden Schließung blickt Wohlmuth optimistisch in die Zukunft. „Es geht weiter, ein Kaiser gibt nicht auf“, erklärt er gegenüber der Presse. Der findige Unternehmer plant bereits sein nächstes Projekt: Ein neuer Vertrag für ein Lokal an einem anderen Standort soll „kommende Woche“ unterzeichnet werden. Während der „Kaiser“ also weitermacht, bleibt abzuwarten, was mit dem Standort in der Unionstraße geschehen wird.

„Abbruch-Party“

Vor dem Abschied lädt Wohlmuth jedoch alle Stammgäste und Freunde des Würstelstands zu einer „Abbruch-Party“ ein. „Hoffe, wir sehen uns ein letztes Mal in der Unionstrasse, da Kaiser freut sich auf viele Gäste“, schreibt er auf seiner Facebook-Seite. So endet eine Ära, doch die Erinnerungen an den Würstelstand „Kaiser Franz“ werden in den Herzen vieler Linzer weiterleben.