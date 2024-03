Lebensretter: Golden Retriever bewahrt Pensionisten vor unkontrolliertem Fettbrand

Ein ganz gewöhnlicher Sonntagabend entwickelte sich zu einer dramatischen Szene, die dank des heldenhaften Eingreifens eines Vierbeiners glücklicherweise ohne größere Katastrophe endete. Ein Golden Retriever machte seinem Ruf als treuer Familienhund alle Ehre und rettete wahrscheinlich das Leben seiner Besitzer.

Der Abend in Wies, Bezirk Deutschlandsberg (Steiermark), begann unspektakulär. Die 67-jährige Pensionisten bereitete in ihrer Küche eine Mahlzeit zu, während ihr 70-jähriger Ehemann sich bereits zum schlafen ins Bett gelegt hatte. Das heiße Fett, das die Pensionisten auf der eingeschalteten Herdplatte hatte stehen lassen, geriet jedoch in Vergessenheit, als die Frau vor dem Fernseher einschlief.

Fettbrand

Nach einer Weile begann das vergessene Fett auf dem Herd zu rauchen. In diesem kritischen Moment erwies sich der Familienhund als wahrer Held. Der Golden Retriever bemerkte die Gefahr und schlug lautstark Alarm. Sein Bellen war so intensiv, dass es die beiden Pensionisten aus ihrem Schlaf riss.

Rauchgasvergiftung

In der Aufregung und trotz der Gefahr behielten die beiden Senioren die Nerven und konnten den Brand selbstständig löschen. Eine potenzielle Katastrophe wurde somit abgewendet. Allerdings musste das Ehepaar aufgrund des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Die Küche des Hauses nahm jedoch Schaden, dessen genaue Höhe noch nicht festgestellt werden konnte. Der unerschrockene und aufmerksame Vierbeiner, der die drohende Gefahr erkannt und durch sein beherztes Eingreifen Schlimmeres verhindert hatte, blieb zum Glück auch unverletzt.