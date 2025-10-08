Ende einer Bildungsära: Wiener Volksschule muss zusperren!

Die katholische Privatschule De La Salle in Wien-Währing schließt nach diesem Schuljahr ihre Pforten. Finanzielle Engpässe und erhebliche Probleme mit der Infrastruktur zwingen die Einrichtung zur Aufgabe des Standorts.

„Am Standort Wien-Währing sind wir neben seit Jahren sinkenden Schülerinnen- und Schülerzahlen mit massiven infrastrukturellen Herausforderungen konfrontiert, die unsere finanziellen Möglichkeiten bei Weitem übersteigen“, erklärt die Schulleitung auf ihrer offiziellen Webseite. Für das laufende Schuljahr nimmt die Volksschule keine Neuanmeldungen mehr entgegen. Dennoch versichert die Leitung, dass sowohl der Unterricht als auch die Nachmittagsbetreuung bis zum Schuljahresende ohne Einschränkungen weiterlaufen werden.

Vollständige Schließung

Ab dem Schuljahr 2026/27 wird der Betrieb in Wien-Währing vollständig eingestellt. In ihrem Statement auf der Website drückt die Schulleitung ihr tiefes Bedauern über diesen Schritt aus und verspricht: „Wir werden sehr eng mit den Schulleitungen, den Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern sowie der Nachmittagsbetreuung zusammenarbeiten, um dieses Schuljahr so reibungslos wie möglich zu gestalten.“