Revolution: Bald kannst du WhatsApp ohne Handynummer nutzen!

Nach Jahren der nummernbasierten Anmeldung vollzieht WhatsApp eine digitale Kehrtwende. Der Messenger folgt dem Telegram-Modell und setzt künftig auf Benutzernamen statt Telefonnummern.

WhatsApp steht vor einer grundlegenden Veränderung seiner Anmeldepraxis. Der Messenger-Dienst wird künftig die Nutzung von Benutzernamen statt Telefonnummern ermöglichen – ein Paradigmenwechsel nach Jahren, in denen die Mobilnummer als zentrales Identifikationsmerkmal diente. Diese Neuerung orientiert sich am Konkurrenten Telegram und verspricht den Nutzern deutlich mehr Privatsphäre.

Besitzer von Apple-Geräten können in der aktuellen Beta-Version (Testversion) bereits erste Erfahrungen mit dem neuen System sammeln und ihre Wunschnamen reservieren. Die Vorgaben sind dabei klar definiert: Erlaubt sind Kleinbuchstaben, Ziffern sowie Punkt- und Unterstrichzeichen. Zur zusätzlichen Absicherung besteht die Option, das Konto mit einem Passwort oder einer PIN zu schützen.

⇢ Smartphone-Falle: Diese drei Apps spionieren dich heimlich aus



Diese Umstellung adressiert ein zentrales Datenschutzproblem, da Telefonnummern als besonders sensible persönliche Daten gelten. Besonders für beruflich aktive Personen, Social-Media-Influencer oder Menschen mit erhöhtem Anonymitätsbedürfnis bietet die Neuerung erhebliche Vorteile.

Verbesserte Sicherheit

„Die Einführung von Benutzernamen gibt den Nutzern deutlich mehr Kontrolle über ihre Daten. WhatsApp reagiert damit auf den Wunsch nach mehr Privatsphäre“, bestätigt ein IT-Sicherheitsexperte die Bedeutung dieser Entwicklung. Die Beta-Version demonstriert bereits die neue Anmeldemethode mit Benutzername und Passwort, wodurch die Konten insgesamt besser gegen unbefugten Zugriff geschützt werden.

⇢ Chat-Revolution: WhatsApp sprengt Sprachbarrieren mit neuer Funktion



Für Android-Geräte steht noch kein konkreter Einführungstermin fest. Der Konzern scheint eine schrittweise Implementierung zu planen, was Android-Nutzer vorerst zum Warten zwingt.

Strategische Bedeutung

Die Umstellung wird jedenfalls Millionen von Anwendern betreffen und die Nutzungsgewohnheiten nachhaltig verändern. Für WhatsApp selbst könnte diese Innovation strategisch wertvoll sein, um gegenüber Konkurrenzangeboten wie Telegram aufzuholen und neue Nutzergruppen zu erschließen, die bisher aus Datenschutzgründen zurückhaltend waren.

Die Reaktionen aus der Nutzergemeinschaft fallen gemischt aus. Während viele die verbesserten Datenschutzoptionen begrüßen, könnten andere anfänglich Schwierigkeiten haben, sich von der gewohnten nummernbasierten Identifikation zu lösen.