Tankstellen-Drama in Döbling: Zerbrochene Flasche als tödliche Waffe

Mit einer zerbrochenen Glasflasche in der Hand bedrohte ein 45-Jähriger seinen Kontrahenten an einer Wiener Tankstelle. Nur das beherzte Eingreifen von Passanten verhinderte Schlimmeres.

In Wien-Döbling kam es am Dienstagmorgen zu einer heftigen Konfrontation zwischen zwei Männern, wie aus einer Mitteilung der Wiener Landespolizeidirektion hervorgeht. An einer Tankstelle eskalierte ein Streit derart, dass ein 45-jähriger türkischer Staatsbürger seinen 33 Jahre alten Kontrahenten mit einer zerbrochenen Glasflasche bedrohte. Aufmerksame Passanten griffen ein und trennten die Streithähne, bevor die Situation weiter eskalieren konnte. Anschließend alarmierten sie die Polizei.

Polizeieinsatz folgt

Beamte der Polizeiinspektion Hohe Warte rückten umgehend aus und nahmen den 45-Jährigen vorübergehend fest. Die genauen Hintergründe des Konflikts blieben im Dunkeln, da beide Beteiligten sich weigerten, über die Ursache der Auseinandersetzung zu sprechen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Tatverdächtige schließlich auf freiem Fuß angezeigt.