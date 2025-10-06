Eskalation am Hauptbahnhof: Slowake bedroht Passanten

Am Samstagabend führte ein Zwischenfall am Wiener Hauptbahnhof zu einem Polizeieinsatz. Gegen 22.15 Uhr erregte ein 30-jähriger slowakischer Staatsangehöriger Aufmerksamkeit, als er in Richtung einer Frau lautstark rief und wild gestikulierte. Obwohl sein Verhalten auffällig war, erfüllte es gegenüber der Frau keinen strafrechtlichen Tatbestand.

Die Situation nahm eine Wendung, als zwei Passanten im Alter von 22 und 20 Jahren die Konfrontation bemerkten und den Mann ansprachen. Dies führte zu einer rapiden Eskalation des Vorfalls, bei der der 30-Jährige die beiden Passanten mit dem Tod bedroht haben soll.

Polizeiliche Maßnahmen

Kurz nach diesem bedrohlichen Wortwechsel trafen Einsatzkräfte der Wiener Polizei vor Ort ein und nahmen den Mann vorläufig fest. Bei der anschließenden Überprüfung stellten die Beamten fest, dass gegen den 30-Jährigen bereits eine aufrechte Festnahmeanordnung nach dem Fremdenrecht vorlag.