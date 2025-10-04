Falsch geparkt: 54-Jähriger schießt wild um sich

Ein Parkplatzstreit in Wöllersdorf bei Wiener Neustadt artete am Freitagabend in einen bewaffneten Konflikt aus. Ein 54-jähriger Anwohner geriet derart in Rage über einen falsch geparkten Wagen, dass er zu einer Handfeuerwaffe griff und mehrere Schüsse in die Luft und auf den Boden abfeuerte. Der 31-jährige Autofahrer, der sein Fahrzeug vor einer Zufahrt abgestellt hatte, alarmierte umgehend die Polizei.

Der Notruf des bedrohten Mannes löste einen umfangreichen Polizeieinsatz aus. Die Spezialeinheit Cobra (Polizei-Sondereinheit), die nur wenige Kilometer entfernt stationiert ist, rückte sofort an. Auch Schnelle Reaktionskräfte wurden mobilisiert. Die Einsatzkräfte sperrten das Gebiet weiträumig ab.

Eskalierte Auseinandersetzung

Dem Vorfall war eine verbale Auseinandersetzung vorausgegangen. Der Anwohner hatte sich über das vor seiner Zufahrt parkende Fahrzeug geärgert. Was als Wortwechsel begann, eskalierte rasch, als der 54-Jährige eine Pistole zog und mehrere Schüsse abgab – sowohl in die Luft als auch in den Boden.

Rechtliche Folgen

Die Cobra-Beamten nahmen den Schützen kurz darauf fest. Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Mann zwar eine gültige Waffenbesitzkarte hatte, die verwendete Pistole jedoch nicht ordnungsgemäß registriert war. Die Behörden beschlagnahmten nicht nur die Tatwaffe, sondern auch alle weiteren legalen Waffen des Mannes samt Munition.

Zusätzlich wurde ein vorläufiges Waffenverbot gegen ihn verhängt und Anzeige erstattet.