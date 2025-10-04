Sanitäter raubt Prostituierte aus und wirft sie nackt aus Rettungsauto

Mit Blaulicht zum Sex-Date: Ein italienischer Sanitäter nutzte seinen Rettungswagen für ein Treffen mit einer Sexarbeiterin – und wurde nach einem brutalen Übergriff festgenommen.

Ein 28-jähriger Sanitäter aus Italien muss sich schweren Anschuldigungen stellen, nachdem er während seiner Arbeitszeit sexuelle Dienste in seinem Einsatzfahrzeug in Anspruch genommen haben soll. Der Vorfall ereignete sich Anfang der Woche in Bologna. Wie Bologna News berichtet, kontaktierte der Mann die Frau über eine Online-Plattform und erschien mit dem Rettungswagen am vereinbarten Treffpunkt. Die Sexarbeiterin zeigte sich zunächst zurückhaltend angesichts des ungewöhnlichen Fahrzeugs, stimmte jedoch nach einer Vorauszahlung zu, einzusteigen.

Eskalierte Situation

Nach dem einvernehmlichen Geschlechtsverkehr soll der Sanitäter die Situation eskaliert haben. Er attackierte die 29-Jährige körperlich und entwendete ihre persönlichen Gegenstände, darunter ihre Handtasche, Bargeld und ihr Mobiltelefon. In einem besonders entwürdigenden Akt ließ er die unbekleidete Frau am Straßenrand zurück und entfernte sich vom Tatort.

Schnelle Festnahme

Das Opfer erstattete umgehend Anzeige bei den Behörden. Die Ermittler konnten den Verdächtigen rasch identifizieren, da der Vorfall von mehreren Überwachungskameras dokumentiert wurde.

Die Festnahme erfolgte, als der Sanitäter mit einer Dialysepatientin das Maggiore-Krankenhaus in Bologna anfuhr. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Die polizeilichen Untersuchungen sind noch nicht abgeschlossen.