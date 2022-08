Entlassen wegen einer Tasse Kaffee

Die alleinerziehende Mutter Nicole Johnson, 30, sagte, sie sei im Mai dieses Jahres entlassen worden, nachdem ein Kollege eines ihrer TikTok-Videos der Schulverwaltung gemeldet hatte, weil es unangemessen sei.

Johnson, die als paraprofessionelle Sonderpädagogin arbeitete, sagte kürzlich in einem Video, dass ein Kollege eines ihrer Videos gemeldet habe, in dem sie auf einen Kaffee ging, jedoch in der Arbeit meldete, dass sie wegen der Kinder zu spät kommt.

Die Bildunterschrift des Videos lautete: „Ich sage meinen Kollegen, dass ich auf keinen Fall früher kommen kann, weil ich Kinder habe, aber ich komme trotzdem mit einer Tasse Kaffee“, berichtet „Yahoo“.

Das Video hatte Ende August mehr als 165.000 Aufrufe erzielt. „Ich dachte nicht, dass ich gefeuert werden könnte, weil ich es nicht für unprofessionell hielt. Ich schwöre nicht. Es ist nicht negativ. Es ist nicht störend. Ich sage nur: „Ich kann nicht früher zur Arbeit kommen, aber ich habe Starbucks“, sagte Johnson in einem Folgevideo.

Johnson sagte nämlich in dem Video, dass sie im November für drei Wochen in den Verwaltungsurlaub versetzt wurde, weil sie „unprofessionelle ‚TikToks‘“ gepostet und „Kollegen belästigt“ hatte. Laut Johnson sollte dieses „unprofessionelle TikTok“, das sie im November gepostet hatte, die Geschichte ihrer Cousine erzählen, die ein Schädel-Hirn-Trauma erlitten hatte. „

Im Grunde genommen habe ich ein paar „TikToks“ gemacht, weil ich das Gefühl hatte, dass meine Schwester versuchte, die Situation alleine zu lösen, und dass es nirgendwo hinführte, also dachte ich, dass es vielleicht das Bewusstsein für meinen Cousin in der Form schärfen würde von einigen Spenden oder Anwälten oder Ratschlägen oder irgendetwas, das uns helfen könnte.“, sagte Johnson.