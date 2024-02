Entsetzen in Spanien: Söhne (13, 15) töten eigene Mutter

In der beschaulichen Kleinstadt Castro Urdiales, gelegen im Norden Spaniens, hat sich ein schockierendes Verbrechen ereignet, das das ganze Land in Aufruhr versetzt. Zwei minderjährige Brüder stehen unter dem Verdacht, ihre eigene Mutter erstochen und danach eine Entführung vorgetäuscht zu haben.

In der Nacht des 7. Februar kurz vor 21 Uhr alarmierte die Großmutter der Kinder die Polizei. Eines ihrer Enkelkinder hatte berichtet, dass jemand in das Haus eingedrungen sei und Silvia López „entführt“ habe. Die Kommunikation wurde daraufhin unterbrochen.

Vor der grausamen Tat hatten Nachbarn eine lautstarke Auseinandersetzung aus der Wohnung der Familie vernommen. Sie nahmen jedoch an, dass es sich lediglich um einen gewöhnlichen Familienstreit handelte. Erst im Nachhinein wurde klar, dass die Situation weitaus ernster war.

Den Ermittlungen der Guardia Civil und OPEN CASE, dem Ermittlungs- und Veranstaltungskanal von Prensa Ibérica, zufolge, töteten die Söhne ihre Mutter. Danach bedeckten sie ihren Kopf mit einem Müllsack, fesselten ihre Hände und transportierten ihre Leiche anschließend zum Auto in der Garage. Die genauen Umstände des Todes der Frau und der Entdeckung der Leiche blieben jedoch vorerst unbekannt. Laut „El País“ befand sich der Vater zur Tatzeit in der Nachtschicht in einer Fabrik.

Söhne in Gewahrsam

Die beiden Adoptivsöhne, russischer Herkunft, wurden laut Ermittlerkreisen zunächst in der Nacht zum Donnerstag als vermisst gemeldet. Kurz darauf wurden sie in einem Park gefunden und in Gewahrsam genommen.

Mindestens einer der beiden Söhne gilt als Tatverdächtiger; der zweite, der jünger als 14 Jahre ist, kann aufgrund seines Alters nicht strafrechtlich verfolgt werden, erklärte Eugenia Gómez de Diego, die Vertreterin des spanischen Innenministeriums in Kantabrien, in einem Interview mit dem Radiosender Cope am Donnerstag. Die Jugendstaatsanwaltschaft wird über das weitere Vorgehen in beiden Fällen entscheiden.

Nach aktuellen Informationen soll der Auslöser für das tragische Geschehen eine Kontroverse über die schulischen Leistungen der beiden Jugendlichen gewesen sein. Offenbar führte die Diskussion zu einer Eskalation, die in dem mutmaßlichen Mord an der Mutter mündete.

Die grausame Tat und die darauf folgende Inszenierung einer Entführung haben in ganz Spanien für Bestürzung gesorgt. Die Bevölkerung zeigt sich zutiefst erschüttert über das Geschehen. Die Art und Weise, wie die beiden minderjährigen Brüder vorgegangen sind, hat eine Welle der Empörung und des Unverständnisses in der Gesellschaft ausgelöst.