Er überlebte zwei Weltkriege: Ältester Mann Europas mit 112 Jahren verstorben

Vitantonio Lovallo, der bis zuletzt als ältester Mann Europas galt, ist tot. Der Italiener starb im Alter von 112 Jahren.

Lovallo verstarb in Avigliano, einer Gemeinde in der süditalienischen Region Basilikata. Geboren wurde er am 25. März 1914. Als sein Nachfolger in dieser besonderen Rangfolge gilt nun der Portugiese Joaquim Varela.

Leben als Hirte

Lovallos Leben war eng mit seiner Heimat und seiner Familie verknüpft. Jahrzehntelang verdiente er seinen Lebensunterhalt als Hirte und Maultiertreiber. Noch bis zu seinem 103. Lebensjahr trieb er morgens seine Schafe auf die Weide – ein Zeugnis seiner körperlichen Rüstigkeit. Drei Jahre später, mit 106, bewirtschaftete er noch immer eigenständig seinen Weinberg.

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Kriegsgefangenschaft

Sein Leben wurde von den Erschütterungen des 20. Jahrhunderts nicht verschont. Als Soldat zog Lovallo im Zweiten Weltkrieg in den Krieg, geriet 1943 in deutsche Kriegsgefangenschaft und musste bis 1945 Zwangsarbeit leisten. Aviglianos Bürgermeister Giuseppe Mecca würdigte den Verstorbenen mit folgenden Worten: „Mit tiefer Ergriffenheit verabschiede ich mich von Vitantonio Lovallo. Sein langes Leben, das von Einfachheit, Stärke sowie seiner Liebe zu Familie und Heimat geprägt war, wird bei uns in Erinnerung bleiben.“

Italien gehört weltweit zu den Ländern mit dem höchsten Anteil an Hundertjährigen – allerdings sind 83 Prozent dieser Gruppe Frauen. Die älteste lebende Person auf dem gesamten Kontinent ist derzeit die Britin Ethel Caterham, die 117 Jahre alt ist.