25 Jahre Haft: Kosovos Ex-Präsident Thaci in Den Haag verurteilt

Ein Urteil, das Geschichte schreibt – und ein Land spaltet. Den Haag hat gesprochen, Pristina brennt vor Emotionen.

Die Kosovo-Sonderkammern in Den Haag haben den ehemaligen Präsidenten Hashim Thaci wegen Kriegsverbrechen zu 25 Jahren Haft verurteilt. Der 58-Jährige wurde in vier Anklagepunkten für schuldig befunden, darunter Mord und Folter. Das Gericht wird von der EU unterstützt.

Thacis Verurteilung

Der Prozess richtete sich nicht nur gegen Thaci, sondern auch gegen die früheren kosovarischen Politiker Kadri Veseli, Rexhep Selimi und Jakup Krasniqi. Die Anklage umfasste Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die während des Kosovo-Konflikts begangen worden sein sollen. Vorsitzender Richter Charles Smith verkündete das Strafmaß von 25 Jahren – deutlich weniger als die von der Staatsanwaltschaft geforderte Höchststrafe von 45 Jahren. Thaci selbst betonte im Verlauf des Verfahrens, er habe sein Leben lang an der Seite seines Volkes gestanden und Freiheit, Leben und Würde verteidigt.

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In Pristina reagierten Tausende Menschen mit Solidaritätskundgebungen für die Verurteilten. Demonstrantinnen und Demonstranten trugen albanische Flaggen und Transparente mit der Aufschrift „Im Namen des Volkes, erklärt sie für unschuldig“ durch die Straßen der kosovarischen Hauptstadt.

Konflikt ohne Ende

Der Kosovo-Krieg kostete rund 13.000 Menschen das Leben, der überwiegende Teil davon ethnische Albaner. Die Unabhängigkeitserklärung Kosovos von Serbien im Jahr 2008 vertiefte den Konflikt zwischen beiden Ländern zusätzlich – Belgrad erkennt die Eigenstaatlichkeit bis heute nicht an. Trotz internationaler Vermittlungsbemühungen bleibt das Verhältnis zwischen Pristina und Belgrad angespannt.