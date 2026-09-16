Den Haag urteilt heute über Kosovos Ex-Präsident Thaci

Ein Urteil, das eine ganze Region bewegt: In Den Haag entscheidet sich heute das Schicksal eines Mannes, der für viele Held und für andere Täter ist.

Das Sondertribunal in Den Haag verkündet heute sein Urteil im Verfahren gegen Hashim Thaci, den ehemaligen Präsidenten des Kosovo. Dem früheren Anführer der Befreiungsarmee UCK (albanische Unabhängigkeitsbewegung) werden Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zur Last gelegt, die im Zuge des Kosovokrieges begangen worden sein sollen.

Die bestätigte Anklage umfasst insgesamt zehn Anklagepunkte, davon sechs wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und vier wegen Kriegsverbrechen, darunter Verfolgung, unrechtmäßige Festnahme und Haft, andere unmenschliche Handlungen, grausame Behandlung, Folter, Mord sowie das gewaltsame Verschwindenlassen von Personen. Die Anklage wirft Thaci und seinen Mitangeklagten vor, für fast 100 Tötungen verantwortlich zu sein, wobei sich die Vorwürfe auf hunderte bekannte Opfer verschiedener Ethnien – Kosovo-Albaner, Serben, Roma und andere sowie politische Gegner – beziehen.

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Für weite Teile der albanischstämmigen Bevölkerung gilt Thaci bis heute als Symbolfigur des Widerstands und des nationalen Befreiungskampfes. Tausende Menschen versammelten sich am vergangenen Wochenende in Pristina, um öffentlich für seinen Freispruch einzutreten. Der Konflikt im Kosovo, dessen Wurzeln bis ins Jahr 1989 reichen, als Slobodan Milosevic die Autonomierechte der Provinz aufhob, forderte insgesamt 13.000 Menschenleben.

Stimmen der Opfer

Für andere hingegen steht Thaci für einen gänzlich anderen Teil dieser Geschichte. Silvana Marinkovic, deren Angehöriger seit dem Krieg vermisst wird, erhofft sich von dem Urteil ein Zeichen der Gerechtigkeit. „Es ist schwer, wenn man fünf Minuten lang nicht weiß, wo ein geliebter Mensch ist, geschweige denn 27 Jahre lang“, sagte sie.

Die Anklage fordert eine Haftstrafe von 45 Jahren. UCK-Veteranen hingegen sehen in dem Verfahren einen politisch motivierten Prozess. Ein Sprecher der Veteranen warnte: „Diese Klarheit könnte nun verloren gehen.“

Aufarbeitung & Versöhnung

Der Fall Thaci berührt grundlegende Fragen nach Verantwortung und Aufarbeitung in einem Konflikt, der ethnische Gräben hinterlassen hat, die bis heute nicht überwunden sind. Bekim Blakaj, der seit dem Jahr 2000 für den Fonds für humanitäres Recht im Kosovo Kriegsverbrechen dokumentiert, plädiert für einen sachlichen Umgang mit der Vergangenheit: „Auf Grundlage von Fakten erzählen, was wirklich passiert ist.“ Für ihn ist eine ehrliche Aufarbeitung die Voraussetzung dafür, dass zwischen den Gemeinschaften überhaupt ein Weg zur Versöhnung entstehen kann.