Erbstreit: Wird Mausi um Lugners Vermögen kämpfen?

Der Tod des bekannten Bauunternehmers und Society-Stars Richard Lugner (91) wirft bereits dunkle Schatten auf sein beträchtliches Erbe. Obwohl er bei seinem Ableben Schulden in Höhe von 40 Millionen Euro hinterließ, wird sein Gesamtvermögen auf etwa 250 Millionen Euro geschätzt. Ein Großteil dieses Vermögens ist in einer privaten Stiftung gebunden.

Richard Lugner bemühte sich noch zu Lebzeiten darum, seinen Nachlass transparent und gerecht in einem Testament festzuhalten, um familiäre Konflikte zu vermeiden. „Ich wollte alles geregelt haben“, betonte er in einem Interview.

Staatsanwältin äußert Zweifel

Jedoch wird die Umsetzung seiner testamentarischen Verfügung wohl alles andere als einfach sein. Eine enge Vertraute der Familie äußerte gegenüber der „Bild“ erhebliche Zweifel: „Um das Erbe wird es ein riesengroßes Gezerre geben“, so die Vertraute. Besonders die Verteilung der Immobilien und der Stiftung könnte zum Zankapfel werden.

Christina „Mausi“ Lugner, Richards vierte Ehefrau, dürfte eine Schlüsselrolle in den kommenden Auseinandersetzungen spielen. Laut einer Insiderquelle werde sie alles daran setzen, dass ihre gemeinsame Tochter Jacqueline möglichst viel vom Erbe erhält.

Neben Jacqueline und Christina haben auch andere Familienmitglieder Ansprüche. Aus seiner ersten Ehe mit Christine Gmeiner stammen seine Söhne Alexander und Andreas. Auch Nadine, die aus der Beziehung zur Schauspielerin Sonja Jeannine hervorgegangen ist, findet sich im Testament wieder.

Die wahren Ausmaße des Konflikts um das Erbe Richard Lugners werden wohl erst in den kommenden Monaten sichtbar werden. Klar ist jedoch: Ein reibungsloser Ablauf ist kaum zu erwarten.