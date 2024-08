Sarajevo Film Festival startet mit Meg Ryan und John Turturro

Der Wiener Regisseur Mo Harawe hat seinen ersten Spielfilm ins Rennen des renommierten Sarajevo Film Festivals geschickt. Der Erfolg des in Somalia spielenden Films setzt sich nun in der bosnischen Hauptstadt fort.

Der Film des Wiener Regisseur Mo Harawe heißt „The Village Next to Paradise“. Er feierte seine Weltpremiere bei den diesjährigen Filmfestspielen von Cannes. Nun wird er beim Sarajevo Film Festival gezeigt.

Im Wettbewerb

Mit „The Village Next to Paradise“ konkurriert Harawe nun um den prestigeträchtigen „Heart of Sarajevo“-Preis. Der ist mit einem Preisgeld von 16.000 Euro dotiert. Das Sarajevo Film Festival findet vom 16. bis 23. August statt. Es bietet eine Plattform für herausragende internationale und regionale Filme.

Bereits im Vorfeld des Festivals gab man bekannt, dass Hollywood-Größen wie Meg Ryan, John Turturro und Alexander Payne während dem Festival für ihr Lebenswerk geehrt werden.

Vielfältiges Filmprogramm

Das Sarajevo Film Festival präsentiert in diesem Jahr 240 Filme. Das Programm des Festivals verspricht ein intensives Erlebnis für Filmfans und Kunstliebhaber gleichermaßen. Mit der Teilnahme von „The Village Next to Paradise“ am Sarajevo Film Festival setzt Mo Harawe ein starkes Zeichen für den österreichischen Film und demonstriert einmal mehr die internationale Relevanz und Qualität heimischer Produktionen.