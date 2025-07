Erde dreht durch – Wissenschaftler rätseln über verkürzte Tage

Unser Planet bricht mit alten Gesetzen: Die Erde rotiert plötzlich schneller, verkürzt unsere Tage und stellt Wissenschaftler vor ein Rätsel.

Rekordverdächtige Rotation

An drei Tagen dieses Sommers könnte unsere Erde einen neuen Geschwindigkeitsrekord aufstellen. Der renommierte Astrophysiker Graham Jones von der Universität London prognostiziert, dass am 9. Juli, 22. Juli oder 5. August die Erdrotation ungewöhnlich schnell sein wird. Die Folge: Der Tag verkürzt sich um 1,66 Millisekunden – eine winzige, aber messbare Veränderung. Erst kürzlich, am 5. Juli 2024, wurde bereits ein solcher Rekordwert gemessen.

Unerwartete Beschleunigung

Seit 2020 beobachten Wissenschaftler mit Erstaunen, dass sich unser Planet etwas schneller dreht als gewohnt. Dies widerspricht dem bisherigen Verständnis, wonach die Anziehungskraft des Mondes die Erdrotation kontinuierlich verlangsamt und so den 24-Stunden-Rhythmus etabliert hat. „Niemand hat das erwartet, der Grund für diese Beschleunigung ist nicht erklärt,“ räumt Leonid Zotov von der Moskauer Universität ein.

Ursachenforschung

Obwohl die genauen Mechanismen noch rätselhaft sind, diskutieren Forscher mehrere mögliche Erklärungen für dieses Phänomen. Eine Theorie betrifft den Klimawandel, der durch das Schmelzen großer Eismassen an den Polen und die anschließende Verlagerung von Wassermassen in Richtung Äquator die Rotationsgeschwindigkeit beeinflussen könnte. Ähnlich wie eine Eiskunstläuferin, die ihre Arme anzieht, um schneller zu rotieren, könnte eine Massenverschiebung in Richtung Erdmitte die Rotation beschleunigen.

Parallel dazu werden Bewegungen im Erdinneren als weitere mögliche Ursache untersucht. Insbesondere Verschiebungen im zähflüssigen Erdmantel und im äußeren Erdkern könnten die Polbewegung und damit auch die Rotationsgeschwindigkeit beeinflussen. Diese komplexen geophysikalischen Prozesse sind bislang nur unzureichend erforscht und machen die Vorhersage der Erdrotation zu einer wissenschaftlichen Herausforderung.

Praktische Folgen

Obwohl die Veränderung für den Alltag kaum spürbar ist, könnte sie durchaus praktische Konsequenzen haben. Experten warnen, dass selbst diese minimale Beschleunigung Auswirkungen auf die Präzision von Satellitensystemen, die GPS-Genauigkeit und die weltweite Zeitmessung haben könnte.