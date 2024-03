Erfolgreiche Balkan-Frauen in Österreich

Wie herausfordernd das Leben sein kann, wenn wir es in ein paar Koffer packen, weiß niemand besser als wir Migranten. Tage, Monate oder Jahre in einer unbekannten Umgebung zu verbringen und sich mit kulturellen und sprachlichen Barrieren auseinanderzusetzen, trägt an sich schon eine schwere Last, die noch schwerer werden kann, wenn man als Frau zusätzlich mit geschlechtsspezifischen Herausforderungen konfrontiert ist.

Dennoch ist die Balkan-Community in Wien reich an außergewöhnlichen Frauen, die auf ihrem Weg nicht nur Hindernisse überwunden haben, sondern es auch geschafft haben, ihren Platz in der österreichischen Gesellschaft zu finden und bedeutende Erfolge in ihren beruflichen Bereichen zu erzielen.

Heute, anlässlich des Internationalen Frauentags, präsentiert KOSMO fünf Lebensgeschichten von fünf jungen Frauen mit Balkan-Hintergrund, deren Erfahrungen als Erinnerung dienen können, dass Frauen alles erreichen können, was sie wollen.

Dies sind fünf Geschichten unserer erfolgreichen Balkan-Frauen…

Sanja Lukumbuzya (30) ist Assistentin an der Technischen Universität Wien.

(FOTO: zVg.)

„Mein Herz gehört der Logik“, sind die Worte, mit denen die junge Sanja Lukumbuzya, geborene Pavlović, ihren Lebens- und Berufsweg von ihrer Heimatstadt Niš (Serbien) bis zum Lehrstuhl für Expertensysteme und Wissensbasen (Knowledge Based Systems) an der renommierten Technischen Universität Wien beschreibt, wo sie Doktorandin für logische Methoden in der Informatik und Universitätsassistentin ist.

„Nach den Erzählungen meiner Familie war ich schon immer sehr neugierig und wissbegierig und akzeptierte einfach keine Antworten, die meiner Meinung nach nicht gut erklärt waren oder keinen Sinn ergaben. Ich nehme an, dass mich dieses Bedürfnis, dass meine Schlussfolgerungen und Entscheidungen logisch begründet sein sollten und daher keinen Raum für Zweifel und Unsicherheit lassen sollten, zum Weg der formalen Logik geführt hat. Da Logik eine große Rolle in Mathematik und Informatik spielt, war es nur eine Frage der Zeit, bis ich mich in diese beiden Wissenschaften verlieben würde.“

„Die Welt der Informatik, Computer und der künstlichen Intelligenz ist eine sehr dynamische Umgebung. Ich finde es aufregend, Zeuge dessen zu sein, wie sehr sich die Technologie in den letzten Jahrzehnten weiterentwickelt hat. Was meine spezielle Fachrichtung betrifft – Expertensysteme, Wissensbasen und automatisches Schlussfolgern – kehre ich wieder zu meiner Faszination für die Logik zurück. Im Gegensatz zu Menschen können Computer eine große Menge an Informationen in ihrem Gedächtnis speichern. Es gibt jedoch einen großen Unterschied zwischen Informationen und Wissen. Um Wissen zu haben, müssen wir verstehen, was die gespeicherten Informationen tatsächlich bedeuten und wie wir sie kombinieren können, um zu neuen Schlussfolgerungen zu gelangen. Die Möglichkeit, Computer mithilfe von Logik selbstständig Informationen in Wissen umwandeln zu lassen, fasziniert mich“, erzählt Sanja dem KOSMO-Magazin.

Von Niš nach Wien

Die Suche nach Logik, der Wunsch nach akademischer Weiterentwicklung und damalige Liebe führten sie nach ihrer Matura nach Wien.

„Gegen Ende meiner Schulzeit erhielt mein damaliger Partner ein unwiderstehliches Angebot – er sollte unter der Betreuung eines hoch angesehenen Professors, ebenfalls im Bereich der Informatik, in Wien promovieren. Da ich schon immer im Ausland studieren wollte, beschloss ich, meinem Herzen zu folgen und mit ihm mitzugehen. Natürlich erleichterte diese Entscheidung auch, dass Wien nahegelegen ist, dass bereits viele unserer Landsleute hier sind, falls ich sie brauche, und dass die Technische Universität Wien eine starke Abteilung für Logik und Informatik hat.“

Nach 12 Jahren, die sie jetzt in Wien lebt, hat die Stadt das Herz dieser jungen Wissenschaftlerin vollständig erobert, und sie fühlt sich dort wie zu Hause. Dennoch erinnert sich Sanja an die ersten Jahre nach dem Umzug als sehr herausfordernd.

„Wie bei jeder anderen Person, die zum ersten Mal ihr Zuhause verlässt, fehlten mir meine Familie und Freunde. Die Nostalgie wurde verstärkt durch die Tatsache, dass es mir in den ersten Jahren sehr schwerfiel, Kontakt zu knüpfen und Freundschaften mit Österreichern zu schließen, sei es aufgrund kultureller Unterschiede oder aufgrund meiner begrenzten Kenntnisse der deutschen Sprache. Der definitiv größte Herausforderung, der ich nach meinem Umzug gegenüberstand, war die Sprache. Obwohl ich Deutsch in Serbien gelernt hatte, erinnere ich mich noch gut an meine ersten Tage an der Universität und die Übungen in Algebra und Diskreter Mathematik, als der Professor mich vor der vollen Aula aufrief, um Fragen zu beantworten. Auf alle seine gestellten Fragen schwieg ich einfach, nicht weil ich die Antworten nicht kannte, sondern weil ich mich nicht angemessen auf Deutsch ausdrücken konnte.“

Die einzige Frau im Klassenzimmer

In diesen Tagen voller Hindernisse hat es Sanja geschafft, sie zu überwinden, Fortschritte zu machen und ihren Platz in der Wissenschaft zu finden, die aufgrund jahrzehntelang etablierter gesellschaftlicher Erwartungen und Geschlechterstereotype auch heute noch als männlich gilt. Aus diesem Grund war Sanja oft die einzige Frau bei Vorlesungen an ihrer Universität. Die Tatsache, dass es eine Dame in der Vorlesung gab, überraschte auch die Professoren.

„Eine meiner Lieblingsanekdoten zu diesem Thema sind Übungen in einem der logischen Fächer, das nicht sehr beliebt war. Im Klassenzimmer waren etwa zehn Männer und ich. Als der Professor auftauchte, war das Erste, was er sagte: ‚Oh, was für eine Überraschung, heute haben wir auch eine Dame bei uns!‘ Diese Umgebung hat mich nicht gestört, weil ich mit dem Mantra aufgewachsen bin, dass man mit genug Arbeit und Einsatz alles erreichen kann, was man will. Ich glaube fest daran, dass es keine Unterschiede zwischen den Geschlechtern in Bezug auf Intelligenz und kognitive Fähigkeiten gibt. Allerdings habe ich keinen Zweifel daran, dass für Personen, die während ihrer Entwicklung nicht die gleiche Art von Unterstützung hatten, eine solche Situation ein wenig einschüchternd sein könnte.“

„Aufgezogen mit der Mantra, dass man mit genug Arbeit und Anstrengung alles erreichen kann, was man will!“

Sanjas Talent und fleißige Arbeit wurden bereits im zweiten Studienjahr bemerkt, als sie aufgrund ihres außergewöhnlich hohen Durchschnitts die Möglichkeit erhielt, als Lehrbeauftragte tätig zu werden.

„Es gibt einen großen Druck auf Frauen, sich schnell in allen Bereichen und Rollen zu verwirklichen, oft mit minimaler Unterstützung.“

Obwohl die Geschlechterverteilung in der Informatik bei Sanjas Promotionsstudium anders ist und fast die Hälfte der Teilnehmer am Institut weiblich sind, glaubt diese Wissenschaftlerin, dass sich vieles zugunsten von Frauen ändern muss, die in der Wissenschaft tätig sind.

„Trotz aller Initiativen zur Förderung der Geschlechtergleichheit hat die Gesellschaft immer noch unterschiedliche Erwartungen an Frauen und Männer. Wie tief diese Geschlechterrollen in unser Unterbewusstsein eingebettet sind, wurde mir erst klar, nachdem ich Mutter geworden bin. Mein Ehemann äußerte bereits während meiner Schwangerschaft den Wunsch, dass er eine bestimmte Zeit lang die Betreuung des Kindes übernehmen würde, damit ich schnell wieder zur Arbeit zurückkehren und meine Promotion abschließen könnte. Allerdings waren wir nicht auf Kommentare wie ‚Wie geht das? Ein Kind braucht doch seine Mutter!‘ vorbereitet. Dann wieder, als mein Sohn mit 14 Monaten in den Kindergarten kam: ‚Warum schickt ihr ihn so früh? Er ist doch noch sehr klein, ein Kind braucht seine Mutter!'“

(FOTO: zVg.)

„Es besteht ein enormer Druck auf Frauen, sich schnell in allen Bereichen und Rollen zu verwirklichen, oft mit minimaler Unterstützung. Der ewige Konflikt zwischen Familie und Karriere und wie man alles gleichzeitig schaffen kann, ist eine große Stressquelle für viele Frauen in meinem engsten Umfeld“, erklärt Sanja.

Sie betont: „Ich würde gerne in einer Zukunft leben, in der jeder die Freiheit hat, seinen eigenen Weg zu wählen und in seinem eigenen Tempo zu gehen, ohne große Opfer bringen zu müssen und ohne äußere Verurteilungen. Ich wünschte mir eine Welt, in der der Wert einer Person, insbesondere einer Frau, nicht danach bemessen wird, wie viel sie erreicht hat und in welchem Zeitrahmen.“

„Wien wartet auf dich.“

„Die meisten Herausforderungen, die uns in einem bestimmten Moment als zu groß und unüberwindbar erscheinen, sind tatsächlich durchaus überwindbar, erfordern jedoch nur etwas Raum und Zeit. Schritt für Schritt, beginnen Sie mit der kleinsten Sache, die Sie tun können, um Ihre Situation zu verbessern, und denken Sie immer daran, dass Fortschritt nicht linear ist. Höhen und Tiefen gehören zu jeder Geschichte dazu, es ist nur wichtig, dass Sie, wenn alles gesagt und getan ist, in die richtige Richtung gehen. Aus diesem Grund würde ich den Leserinnen gerne zusammen mit Billy Joe eine besondere Botschaft senden, mit den Worten ‚Es ist in Ordnung, du kannst dir leisten, einen Tag oder zwei zu verlieren. Wann wirst du erkennen, dass Wien auf dich wartet?“, sagt Sanja.

