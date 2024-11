Erneute Messerstecherei am Reumannplatz – Vier Verletzte

Am Dienstagabend kam es am Reumannplatz in Wien-Favoriten zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung, die einen Polizeieinsatz zur Folge hatte. Vier Personen wurden dabei verletzt.

Augenzeugen berichten, dass der Vorfall mit der Belästigung eines Mädchens durch eine Gruppe Jugendlicher begann. Als Passanten versuchten, einzugreifen, wurden sie mit Pfefferspray, Fußtritten und einem Messer angegriffen. Infolgedessen erlitten vier Personen Verletzungen.

Ermittlungen der Polizei

Polizeibeamte des Stadtkommandos Favoriten konnten den 17-jährigen Verdächtigen unmittelbar nach der Tat festnehmen. Mehrere Zeugen bestätigten, dass der Jugendliche, ein syrischer Staatsangehöriger, mit einem Messer bewaffnet war. Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen blieb die Suche nach weiteren Tatbeteiligten bisher erfolglos. Der festgenommene Jugendliche befindet sich derzeit in Polizeigewahrsam.

Die Ermittlungen zu den Geschehnissen dauern an, und die Polizei bemüht sich, die Hintergründe des Vorfalls zu klären. Die mutmaßliche Tatwaffe konnte bislang nicht sichergestellt werden. Zeugen werden weiterhin gebeten, sich bei der Polizei zu melden, um zur Aufklärung des Falls beizutragen.