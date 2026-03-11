Erste Action-Filiale am Balkan: Großer Andrang bei Eröffnung

Der Andrang war riesig, die Regale leerten sich rasend schnell – Kroatien hat seinen ersten Action-Store bekommen.

Im Einkaufszentrum Park&Shop in Sesvete, einem östlichen Stadtbezirk von Zagreb, hat heute die erste kroatische Filiale des niederländischen Discounters Action ihre Pforten geöffnet – und der Andrang ließ von Beginn an keinen Zweifel daran, dass die Eröffnung mit Spannung erwartet worden war. Bereits vor dem offiziellen Startschuss hatten sich zahlreiche Kunden vor dem Eingang eingefunden und geduldig auf Einlass gewartet.

Actions Sortiment

Die niederländische Handelskette, die sich europaweit als Anbieter günstiger Waren einen Namen gemacht hat, führt in ihren Filialen rund 6.000 Artikel aus 14 Produktkategorien – darunter Spielzeug, Haushaltswaren, Gartenartikel, Heimwerkerbedarf sowie haltbare Lebensmittel. Das breite Sortiment zu niedrigen Preisen gilt als zentrales Erfolgsrezept der Kette, die ihre Expansion nun auch auf den kroatischen Markt ausdehnt. Angekündigt worden war der Markteintritt bereits im vergangenen Jahr.

Großer Andrang

Kaum waren die Türen geöffnet, bildeten sich an den beliebtesten Regalen erste Warteschlangen. Besonders gefragt waren Reinigungsmittel, Dekorationsartikel und allerlei Wohnaccessoires, die reihenweise in die Einkaufswagen wanderten.

Für die ersten 200 Kunden hatte Action zur Feier des Tages zudem einen Eröffnungsgutschein im Wert von fünf Euro bereitgestellt, der direkt in der Filiale eingelöst werden kann.

Weitere Standorte geplant

Der Start in Sesvete ist erst der Auftakt: Action plant die Eröffnung der ersten drei Filialen in Kroatien in Sesvete, Ivanec und Labin. Das Unternehmen will weitere Filialen vor allem in bestehenden Retail Parks und in den Zentren größerer Städte eröffnen.