Kroatiens Präsident Milanovic teilt aus – gegen Israel, die EU und die eigene Regierung. Seine Worte sitzen tief.

Kroatiens Präsident Zoran Milanovic hat mit ungewöhnlich scharfen Worten auf eine Äußerung des israelischen Botschafters Gary Koren reagiert, der die iranische Botschaft in Zagreb als „Terroristennest“ bezeichnet hatte. Milanovic wies diese Wortwahl entschieden zurück und machte deutlich, dass derartige Formulierungen auf kroatischem Boden keine Akzeptanz fänden. Kroatien werde sich nicht zum Austragungsort fremder Konflikte machen lassen.

„Fremde Infektionen und Bazillen werden wir in Kroatien nicht zulassen – weder iranische noch israelische. Das hier ist, Brüder, Zagreb, nicht Tel Aviv“, so Milanovic.

Innenpolitische Kritik

In der Innenpolitik richtete der Präsident seine Kritik gegen Premierminister Andrej Plenkovic, dem er einen „bäuerlichen Missbrauch des Systems“ vorwarf. Als Belege führte Milanovic Manipulationen bei der Personalbesetzung im diplomatischen Dienst sowie die Vergabe staatsanwaltschaftlicher Posten ohne demokratische Legitimation an.

Besonders scharf fiel seine Einschätzung von Verteidigungsminister Ivan Anusic aus, den er als Gesprächspartner grundsätzlich ablehnte. „Er kann reisen, er kann Krav Maga trainieren – aber ich werde nicht zögern, Schritte zu kommentieren, die ich für schädlich halte“, sagte Milanovic und verwies darauf, dass er im Gegensatz zu Anusic direkt vom Volk gewählt worden sei und damit auf einer anderen politischen Ebene stehe.

EU-Kritik

Auch gegenüber der Europäischen Union ließ Milanovic kein gutes Haar. Die EU glich für ihn einem „Rudel von Hauskatzen“, in dem jeder Mitgliedstaat in eine andere Richtung laufe.

Eine gemeinsame Außenpolitik mit Staaten wie Estland sei für Kroatien schlicht nicht denkbar – das Land habe eine eigene Identität und eigene Interessen, wie zuletzt der Abzug kroatischer Soldaten aus dem Nahen Osten gezeigt habe.

