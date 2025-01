Erste Wahl nach Ampel-Aus: Am Sonntag droht ein Polit-Beben

Am kommenden Sonntag wird in Linz ein neuer Bürgermeister gewählt – die erste Wahl seit dem Scheitern der Verhandlungen über eine mögliche schwarz-rot-pinke Bundesregierung.

Diese gescheiterten Gespräche könnten einen nicht unerheblichen Einfluss auf den Ausgang der Wahl haben.

Ein Rücktritt und seine Konsequenzen

Der Rücktritt von Klaus Luger infolge der Brucknerhausaffäre hat ein politisches Vakuum hinterlassen. Damit öffnen sich für sieben Kandidatinnen und Kandidaten Möglichkeiten, das Amt zu übernehmen. Unter ihnen ist Dietmar Prammer von der SPÖ, derzeit geschäftsführender Vizebürgermeister, der die rund 150.000 stimmberechtigten Linzerinnen und Linzer aufrief, ihre Stimme abzugeben. Er hob die Bedeutung eines starken demokratischen Zeichens für stabile Verhältnisse in Linz hervor, vor dem Hintergrund der Entwicklungen auf Bundesebene.

Wahlkampfstrategien und Parteizugehörigkeit

Martin Hajart, Vizebürgermeister und Kandidat der ÖVP, geht einen ungewöhnlichen Weg: Er distanziert sich von einer klaren Parteizugehörigkeit, verzichtet auf das Parteilogo und präsentiert sich unabhängig. Demgegenüber betont FPÖ-Stadtrat Michael Raml seine Parteiloyalität und erhält Unterstützung von Landeshauptmannstellvertreter Manfred Haimbuchner. Eva Schobesberger, Stadträtin der Grünen, tritt ebenfalls sichtbar als parteitreue Kandidatin in Erscheinung.

Neben diesen vier Stadtsenatsmitgliedern kandidieren auch Georg Redlhammer (Neos), Gerlinde Grünn (KPÖ) und Lorenz Potocnik (Linz+).

Prammers Schwerpunkt im Wahlkampf liegt auf der Wiederherstellung des Vertrauens, das durch den Skandal um Luger gelitten hat. Gleichzeitig sehen die politischen Herausforderer darin die Chance, die seit 1945 bestehende Dominanz der SPÖ zu brechen. Sie fordern einen Neubeginn für Linz, wenn auch mit unterschiedlichen Prioritäten.

Die zentralen Themen des Wahlkampfs reichen von Fragen der Sicherheit und Migration über Transparenz nach der Brucknerhausaffäre bis hin zur urbanen Entwicklung, die Aspekte wie Parkraummanagement und Grünflächen umfasst. Ebenso wird die Diskussion über den Standort der neuen Digitaluniversität IT:U genau beobachtet, wobei Prammer seine Position im Vergleich zu seinem Vorgänger verändert hat.

Es wird davon ausgegangen, dass keiner der Kandidaten im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit erreichen wird. In einem solchen Fall ist eine Stichwahl am 25. Januar wahrscheinlich. Diese Wahl wird eingebettet in politische Spannungen: Zwischen den Urnengängen in Linz findet die Landtagswahl im Burgenland statt, was zusätzliche Unsicherheiten für Linz mit sich bringen könnte.