Erster Schultag: Vorher/Nachher-Foto dieses Mädchens amüsiert weltweit!

Der erste Schultag nähert sich mit großen Schritten auch in Österreich. Dass dieser nicht immer ein Zuckerschlecken ist, beweist nun ein Vorher/Nachher-Foto eines Mädchens, das zum viralen Hit wurde.

Die kleine Lucie Falconer aus Großbritannien sah ihrem ersten Schultag mit Freude entgegen, was ihre Mutter Jillian auch mit einem Foto festhielt. Schön zurechtgemacht, gekämmt und aufgeregt lächelt das kleine Mädchen in die Kamera.

Ein paar Stunden später sah das Ganze schon anders aus: zerzaust, mit zerknitterter Schuluniform und erschöpftem Gesichtsausdruck kam das Volksschulkind nach dem ersten Schultag wieder nachhause. Auch das hielt ihre Mutter mit einem Foto fest. Der Vorher/Nachher-Vergleich ist einfach nur zum Brüllen.

Die britische Nachrichtenseite Barrhead News teilte die beiden Bilder und schrieb dazu: „Lucie hatte am Montag eindeutig einen ereignisreicheren Tag als wir alle!“ In einem Interview schilderte Lucies Mutter, dass ihre Tochter auf die Frage, was sie in der Schule gemacht habe, mit „nicht viel“ antwortete.

