In Nordmazedonien beginnen demnächst die Dreharbeiten für ein umfassendes Filmprojekt, das dem Andenken an Tose Proeski, den 2007 verstorbenen mazedonischen Sänger und eine der größten Musikikonen des Landes, gewidmet ist. Der Anstoß zu diesem Projekt kam vom mazedonischen Premierminister Hristijan Mickoski. Umgesetzt wird es in einer Kooperation des Mazedonischen Radio- und Fernsehens (MRTV) mit weiteren TV-Partnern aus dem Balkan.

Laut Stefan Andonovski, dem Minister für digitale Transformation Nordmazedoniens, sind die Mittel für das Filmprojekt durch eine zügige Abwicklung bereitgestellt worden. Im Rahmen einer Fernsehsendung auf MTV kündigte Andonovski die Bereitstellung von 1.473.475 Euro an, finanziert aus dem Budget Nordmazedoniens, insbesondere über das Ministerium für digitale Transformation. Ziel des Projekts ist es, das Leben und das künstlerische Vermächtnis von Tose Proeski in Form eines Spielfilms, einer Dokumentation und einer TV-Serie in all seinen Facetten zu beleuchten.

Kommende Generationen

Das ehrgeizige Projekt wird in den kommenden zwei Jahren als bedeutender kultureller Meilenstein für Nordmazedonien gelten. Die nationale und regionale Zusammenarbeit betont die kulturelle Bedeutung, und das Projekt wird als ein prägendes Erlebnis für alle Beteiligten betrachtet. Indem Proeskis Leben und Werk gefeiert wird, soll das Erbe der Musikikone und des „Schutzengels“ des mazedonischen Volkes für zukünftige Generationen erhalten bleiben.