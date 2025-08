Eskalation am Strand: Touristen verfolgen angekommene Bootsflüchtlinge (VIDEOS)

Dramatische Szenen an Spaniens Küste: Badegäste halten Migranten fest, die in voller Kleidung vom Boot an den Strand schwimmen – während die Polizei bereits anrückt.

📍 Ort des Geschehens

Am Sonntagnachmittag erreichte ein Boot mit etwa einem Dutzend junger Männer den Strand von Castell de Ferro in Granada. Die mutmaßlich aus Nordafrika stammenden Personen sprangen nacheinander vollständig bekleidet ins Wasser und schwammen zum Ufer, offenbar unbeeindruckt von den anwesenden Badegästen.

Die Situation am Strand entwickelte sich ungewöhnlich. Angesichts der kontroversen europäischen Migrationsdebatte und der vielerorts bestehenden Schwierigkeiten bei Rückführungen – selbst von straffällig gewordenen Personen – versuchten mehrere Strandbesucher aktiv, die ankommenden Migranten an Ort und Stelle festzuhalten.

Polizeieinsatz am Strand

Aufmerksame Zeugen hatten bereits zuvor die Küstenwache alarmiert. Auf einem am Strand aufgenommenen Video sind im Hintergrund deutlich Polizeisirenen zu vernehmen. Mehrere Männer in Badebekleidung hielten einige der Ankömmlinge fest, bis die Einsatzkräfte eintrafen.

Laut offiziellen Angaben der Guardia Civil wurden am Strand von Castell de Ferro insgesamt neun der angelandeten Migranten festgenommen. Die spanische Polizei bestätigte, dass sowohl Badegäste als auch lokale Einsatzkräfte mehrere Personen bis zum Eintreffen der Guardia Civil festhielten. Nach Hinweisen von Badegästen konnten weitere Migranten in Strandnähe von den Behörden identifiziert und in Gewahrsam genommen werden.

Boot entkam

Das Transportboot, mit dem die Migranten die spanische Küste erreicht hatten, wendete mit mehreren Besatzungsmitgliedern an Bord und entfernte sich unbehelligt. Die Küstenwache bestätigte nicht, ob eine Verfolgung der mutmaßlichen Schlepper – jene Akteure, die wirtschaftlich von den europäischen Hoffnungen der Migranten profitieren – eingeleitet wurde.