Nicht gebremst: Seniorin löst Massencrash aus – Fünf Verletzte

Drei Autos, fünf Verletzte und ein dramatischer Rettungseinsatz mit Hubschraubern – auf der B72 in der Steiermark eskalierte eine Abbiegesituation zum Massenunfall.

In der oststeirischen Gemeinde Anger ereignete sich am Dienstag ein folgenschwerer Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten. Eine 65-jährige Autofahrerin bemerkte nicht, dass ein vorausfahrendes Fahrzeug zum Abbiegen angehalten hatte, und fuhr ungebremst auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das getroffene Auto in die Gegenfahrbahn geschleudert. Bei dem Unglück wurden insgesamt fünf Personen verletzt, drei davon schwer.

📍 Ort des Geschehens

Der Unfall trug sich am Dienstagvormittag auf der B72 zu, als eine 62-jährige Lenkerin ihr Fahrzeug anhielt, um nach links abzubiegen. Die nachfolgende 65-jährige Fahrerin erkannte die Situation offenbar zu spät und prallte mit voller Wucht auf das stehende Fahrzeug. Das Auto der 62-Jährigen wurde durch den heftigen Aufprall auf die Gegenfahrbahn katapultiert, wo es mit dem Wagen einer 56-jährigen Frau kollidierte.

Schwere Verletzungen

Bei dem Unfall erlitten die drei Fahrerinnen sowie zwei Mitfahrer – eine 81-jährige Frau und ein 65-jähriger Mann – Verletzungen. Drei der Unfallbeteiligten wurden schwer verletzt, sodass drei Rettungshubschrauber angefordert werden mussten, um die Verletzten in umliegende Krankenhäuser zu transportieren.

Ein glücklicher Umstand im Unglück war die unmittelbare Nähe von Polizeibeamten, die zum Zeitpunkt des Unfalls in der Gegend Lkw-Kontrollen durchführten. Die Einsatzkräfte begaben sich umgehend zur Unfallstelle und versorgten die Verletzten mit Erster Hilfe.

Unfallhäufung auf der B72

Der schwere Unfall reiht sich in eine Serie von Verkehrszwischenfällen auf der B72 ein. Bereits am Tag zuvor, dem 4. August, ereignete sich auf demselben Streckenabschnitt ein Wildunfall, was auf eine erhöhte Unfallhäufigkeit in diesem Bereich der Bundesstraße hinweist. Die Polizei verzeichnet regelmäßig Verkehrsunfälle auf dieser viel befahrenen Route durch die Oststeiermark.