Eskalation: Nächste Messerstecherei in Wien-Favoriten!

In Wien-Favoriten ereignete sich eine dramatische Szene, die nun polizeiliche Ermittlungen nach sich zieht. Laut Berichten soll eine 34-jährige Frau ihren Ex-Partner, einen 35-jährigen staatenlosen Mann, mit einem Messer attackiert und verletzt haben. Dieses Ereignis fand am Dienstagnachmittag gegen 13:40 Uhr statt und endete mit der Festnahme der Frau aufgrund des Verdachts des versuchten Mordes.

Die Ermittlungen zur Klärung des Falles lieferten neue Erkenntnisse über die Hintergründe der Tat. Die 34-jährige Frau irakischer Herkunft steht nicht nur wegen des Mordversuchs unter Verdacht – ihr werden auch Sachbeschädigung, schwere Nötigung sowie gefährliche Drohung vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft Wien ordnete ihre Festnahme an, woraufhin sie in eine Justizanstalt überstellt wurde.

Ihr Ex-Freund ist ebenfalls mit Anschuldigungen konfrontiert. Den Angaben zufolge muss er sich wegen Körperverletzung, gefährlicher Drohung und dem Versuch, das gemeinsame Kind zu entziehen, verantworten. Da er die Wohnung seiner Ex-Lebensgefährtin aufgesucht hatte, obwohl eine einstweilige Verfügung dies untersagte, wurde er zusätzlich wegen Verstoßes gegen diese richterliche Anweisung angezeigt.

Medizinische Versorgung

Im Mittelpunkt dieser Auseinandersetzung steht auch das Wohl des gemeinsamen einjährigen Sohnes der beiden Kontrahenten. Der junge Betroffene wurde umgehend einer zuständigen Stelle übergeben, während der Verletzte ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen musste. Die genauen Umstände der Auseinandersetzung und das Ausmaß der Verletzungen sind Gegenstand der laufenden Erhebungen, die von der Landespolizeidirektion Wien durchgeführt werden.