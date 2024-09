Ex-Baywatch-Star will ihre „Brüste loswerden“!

In den 1990er-Jahren erlangte Nicole Eggert durch ihre Rolle als Rettungsschwimmerin Summer Quinn in der US-Kultserie „Baywatch“ internationale Bekanntheit. In der ikonischen TV-Serie, die am Strand von Malibu spielte, verdrehte sie den Fans im roten Badeanzug den Kopf. Doch hinter den Kulissen war nicht alles so glamourös, wie es schien.

Für ihre Rolle in „Baywatch“ entschied sich Eggert, ihre Brüste vergrößern zu lassen, um den ästhetischen Anforderungen der Serienmacher zu entsprechen. „Es war meine eigene dumme Entscheidung“, erklärte sie in einem Interview mit der deutschen Zeitung „Bild“. „Als ich den roten Badeanzug anzog, sah er einfach so unvorteilhaft aus, dass ich mir daraufhin die Brüste vergrößern ließ. Der Arzt machte sie leider viel zu groß, und nach ‚Baywatch‘ ließ ich sie wieder entfernen.“ Diese Entscheidung bedauert sie heute.

Persönliche Kämpfe

Neben den Erfahrungen mit „Baywatch“ spricht Eggert im Interview auch über eine persönliche Herausforderung: die Bewältigung einer Krebsoperation. „Ich wusste sofort, dass ich darüber sprechen musste“, sagte sie gegenüber der „Bild“. „Ich hatte schreckliche Angst und fühlte mich so allein. Niemand kann etwas für dich tun. Klar, Familie und Freunde unterstützen einen, aber am Ende kämpft man allein.“

Die neue US-Dokumentation „After Baywatch: Moment in the Sun“, die aus vier Episoden besteht und derzeit auf Disney+ verfügbar ist, beleuchtet diese und andere wenig bekannte Aspekte der Serie. Eggert, die auch an der Produktion beteiligt war, spricht in der Dokumentation offen über ihre Erfahrungen und Beweggründe. Auch viele andere ehemalige Hauptdarsteller berichten von den Herausforderungen und dem Druck, die hinter den Kulissen der vermeintlich perfekten Welt von „Baywatch“ herrschten.

Diese neue Perspektive auf die „Baywatch“-Ära zeigt deutlich, dass der Ruhm oft mit erheblichen persönlichen und psychischen Belastungen einhergeht. Die Dokumentation „After Baywatch: Moment in the Sun“ bietet einen tiefen Einblick in die wahren Geschichten der Schauspieler, jenseits von Glamour und rotem Badeanzug.