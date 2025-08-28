Ex-Freundin packt aus: MC Stojan steht auf Männer!

Eine explosive Enthüllung erschüttert die Balkan-Musikszene: Eine Ex-Freundin packt im Reality-TV über den wahren Grund ihrer Trennung vom bekannten Sänger MC Stojan aus.

Jovana Cvijanovic sorgte mit brisanten Enthüllungen über ihre Beziehung zu MC Stojan für Aufsehen. Die ehemalige Reality-Show-Teilnehmerin packte während ihrer Zeit in der Sendung „Zadruga“ (serbisches Reality-Format) über die Hintergründe ihrer gescheiterten Beziehung mit dem bekannten Musiker aus.

Die Reality-Show „Zadruga“, die seit 2017 auf dem serbischen Sender Pink TV läuft und später in „Elita“ umbenannt wurde, gilt als eines der kontroversesten und reichweitenstärksten Formate Serbiens. Das Format ist bekannt für skandalöse Enthüllungen und intime Einblicke in das Leben der Teilnehmer.

„Zwei Monate vor meinem Einzug ins Reality-Format habe ich einige verstörende Dinge über ihn erfahren. Ich fand heraus, dass er Männer bevorzugt„, erklärte Cvijanovic vor laufenden Kameras und ließ damit die Zuschauer aufhorchen.

Die junge Frau schilderte den Verlauf ihrer Beziehung detailliert: „Nach zwei Monaten begannen wir, an Nachwuchs zu arbeiten – sein größter Wunsch. Damals kamen mir zwar Zweifel, aber ich war so verliebt, dass ich alle Warnsignale ignorierte.“ Ihre Periode sei neun Tage ausgeblieben, doch ein Test fiel negativ aus.

Plötzliches Ende

„Im letzten Monat unserer Beziehung war ich bei ihm, als er wegen Lungenproblemen krank wurde. Seine Mutter kam extra aus Lucani angereist. Ich brachte den Müll hinaus und fuhr nach Hause. Als ich am nächsten Morgen nachfragte, wie es ihm gehe, stellte ich fest, dass er mich überall blockiert hatte – auf dem Handy, auf Instagram, einfach überall. Wir haben nie wieder miteinander gesprochen.“

Als die Moderatorin nachhakte: „Sprechen wir über deinen Ex-Freund MC Stojan?“, bestätigte Jovana dies. Auf die Frage, wie sie von seiner sexuellen Orientierung erfahren habe, erklärte sie: „Ehrlich gesagt, während unserer Beziehung erschien mir einiges merkwürdig. Nachdem er Schluss gemacht hatte, erfuhr ich zwei Monate vor meinem Einzug ins Reality-Haus den wahren Grund. Eine Freundin, die mit einem seiner Freunde eng befreundet ist, hat mir alles erzählt.“

Beweise gesichert

Jovana betont, dass sie für ihre Behauptungen handfeste Beweise besitze. „Seit ich mein erstes Handy habe, bewahre ich alles auf. Ich lösche nichts. Niemand hat mich verklagt, eben weil ich die Wahrheit sage. Viele unterstellten mir, ich würde lügen und mir Dinge ausdenken. In einer Sendung habe ich bereits einige Beweise vorgelegt – Chats, Demo-Aufnahmen von Songs, die er für andere Künstler komponiert hat. Ich habe alles.

Nach ihrem Einzug in die Reality-Show veröffentlichte Cvijanovic tatsächlich Chatverläufe und Anruflisten in serbischen Boulevardmedien, die ihre gemeinsame Zeit dokumentieren sollen. Die Beziehung zwischen der Reality-TV-Teilnehmerin und dem etablierten serbischen Rapper MC Stojan, der regelmäßig in den Medien präsent ist, wurde bereits mehrfach öffentlich thematisiert.

Allerdings möchte ich Pedja nicht weiter erwähnen, um sein Privatleben nicht noch mehr zu belasten“, erklärte sie gegenüber Medien.