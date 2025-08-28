„Lass deine Finger von meiner Tochter!“: 18-Jähriger verprügelt

In Wien-Meidling kam es zu einem gewaltsamen Übergriff auf einen 18-Jährigen, der von seinem künftigen Schwiegervater, dem Bruder seiner Freundin und weiteren Personen angegriffen und verletzt wurde. Hintergrund der Attacke war offenbar die nicht akzeptierte Beziehung zu einer 15-Jährigen. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet.

📍 Ort des Geschehens

Die Einsatzkräfte wurden am Abend zu einem Lokal gerufen, wo sie auf ein 15-jähriges Mädchen und ihren 44-jährigen Vater trafen, beide syrische Staatsangehörige. Den polizeilichen Erkenntnissen zufolge hatte der 22-jährige Bruder des Mädchens zuvor seine Schwester mit ihrem Freund auf der Straße entdeckt. Er attackierte daraufhin den 18-Jährigen und zwang ihn gewaltsam in das Lokal.

Brutale Eskalation

Dort eskalierte die Situation weiter. Im Lagerraum des Lokals wurde das Opfer laut Polizeibericht von mehreren Personen geschlagen und mit einem Messer bedroht. An der Attacke beteiligten sich der Vater, der Bruder sowie drei bislang nicht identifizierte Männer. Der junge Mann trug Verletzungen davon.

Am Mittwochabend, 27. August 2025, ereigneten sich erschreckende Szenen: Ein 18-Jähriger wurde vom Vater seiner minderjährigen Freundin, deren Bruder und mehreren unbekannten Männern attackiert und verletzt. Die Familie lehnte offensichtlich die Beziehung ihrer Tochter ab, was zum Auslöser der Gewalttat wurde.

Polizeiliche Maßnahmen

Während die unbekannten Täter und der Bruder nach dem Vorfall flüchteten, nahmen die Polizeibeamten den 44-jährigen Vater fest. „Ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot wurden ausgesprochen“, teilte die Landespolizeidirektion Wien mit. Der verletzte 18-Jährige konnte sich selbstständig in eine nahegelegene Polizeiinspektion retten, wo er zum Tathergang einvernommen wurde.

Der festgenommene Vater befindet sich derzeit in polizeilicher Anhaltung. Die Fahndung nach den weiteren Tatverdächtigen dauert an.