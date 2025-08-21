„Ich bring euch um“: Lkw-Fahrer rastet aus und zückt Melonen-Messer

Hupen, Wut, Morddrohung: Ein Verkehrskonflikt in Wien-Ottakring eskalierte, als ein Lkw-Fahrer plötzlich mit einem 60-Zentimeter-Messer auf zwei Männer losging.

Bei einem Polizeieinsatz in der Waffenverbotszone am Yppenplatz wurden Beamte am 19. August zu einem eskalierenden Konflikt in die Schellhammergasse in Wien-Ottakring gerufen. Auslöser war ein Verkehrskonflikt: Ein 56-jähriger Autolenker hatte mehrfach die Hupe betätigt, um einen vor ihm stehenden Lastwagen zur Weiterfahrt zu bewegen. Der Lkw-Fahrer, ein 28-jähriger Syrer, war jedoch mit dem Be- und Entladen seiner Fracht beschäftigt.

Bedrohung mit Messer

Der Vorfall nahm eine bedrohliche Wendung, als der Lkw-Fahrer den Angaben der Polizei zufolge mit einem etwa 60 Zentimeter langen Messer auf den Autofahrer und dessen 52-jährigen Beifahrer zuging. Dabei soll er Morddrohungen gegen die beiden Männer ausgesprochen haben. Körperliche Verletzungen trug niemand davon, allerdings klagte der 56-Jährige nach dem Vorfall über Herzprobleme. Sanitäter der Wiener Berufsrettung untersuchten ihn vor Ort.

Eine Spitalseinweisung erwies sich als nicht notwendig, sodass der Mann in häusliche Betreuung entlassen werden konnte.

Polizeiliche Maßnahmen

Die Einsatzkräfte konnten das Tatmesser zwischen Transportkisten im Laderaum des Lkw sicherstellen. Der Beschuldigte gab an, das Messer eigentlich zum Schneiden von Melonen zu verwenden. Im Gespräch mit den Beamten zeigte sich der 28-Jährige geständig.

Die Staatsanwaltschaft Wien ordnete eine Anzeige auf freiem Fuß wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung an.

Waffenverbotszone bereits problematisch

Der Vorfall ereignete sich in der erst Anfang August 2025 eingerichteten Waffenverbotszone am Yppenplatz. Bereits am Vortag hatte es dort einen ähnlichen Zwischenfall gegeben: Acht Personen waren in einen Raufhandel verwickelt, bei dem ebenfalls ein Klappmesser zum Einsatz kam. Auch in diesem Fall wurde niemand schwer verletzt.

