Tödliche Gefahr: Diese Schnarch-Symptome sind alarmierend

Wenn die Nacht zum Konzert wird: Das harmlos klingende Schnarchen kann mehr als nur ein Störfaktor sein – hinter den nächtlichen Geräuschen verbergen sich mitunter ernste Gesundheitsrisiken.

Schnarchen ist ein Phänomen, das alle Altersgruppen betrifft – von Säuglingen bis zu Senioren, unabhängig vom Geschlecht. Die charakteristischen Geräusche entstehen durch Vibrationen im Rachenbereich, wenn sich das Gewebe während des Schlafes entspannt. Ursächlich ist stets eine Verengung der Atemwege. Bei manchen Menschen nähern sich dabei Zäpfchen und Gaumenbögen der Zunge an, bei anderen rutscht die Zunge nach hinten und verengt den Luftweg. Für HNO-Spezialisten verrät bereits der spezifische Klang des Schnarchens häufig den genauen Entstehungsort.

Besonders gefährdet sind Personen mit anatomisch engen oberen Atemwegen oder solche, bei denen Fettgewebe diese zusätzlich einengt. Weitere Einflussfaktoren sind verstopfte Nasen, der Konsum von Alkohol und Tabak sowie das Lebensalter und der allgemeine Gesundheitszustand.

In den meisten Fällen stellt Schnarchen keine unmittelbare Gesundheitsgefahr dar. Die Geräusche selbst sind zwar für Betroffene und deren Umgebung belastend, verursachen jedoch keine direkten körperlichen Schäden. Allerdings können die resultierenden Schlafstörungen erhebliche Folgen haben: Chronische Müdigkeit und Reizbarkeit tagsüber erhöhen das Risiko für psychische Probleme sowie Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Bluthochdruck und Herzrhythmusstörungen treten bei Betroffenen häufiger auf.

⇢ Diät-Schock: Diese Essensuhrzeit macht euch dick!



Gefahr Schlafapnoe

Das größte Gesundheitsrisiko für Schnarchende liegt in der möglichen Entwicklung einer Schlafapnoe (Atemaussetzer im Schlaf). Bei dieser Erkrankung verengen sich die Atemwege so stark, dass es zu regelrechten Atemaussetzern kommt – teilweise dutzende Male pro Stunde und in schweren Fällen mit einer Dauer von mehreren Minuten.

Experten gehen jedoch davon aus, dass die Dunkelziffer aufgrund unerkannter Fälle noch höher liegt – viele Betroffene erhalten keine ärztliche Diagnose, da Symptome wie Tagesmüdigkeit oder Konzentrationsstörungen oft nicht mit Schlafapnoe in Verbindung gebracht werden. Bei Frauen bleibt die Schlafapnoe oft unentdeckt, da sie tendenziell leiser schnarchen oder aus Schamgefühl keine ärztliche Hilfe suchen. Als erste Selbstkontrolle können spezielle Apps dienen, die nächtliche Atemgeräusche aufzeichnen. Bei Verdacht auf Atemaussetzer sollte jedoch unbedingt ein Facharzt für HNO oder Schlafmedizin konsultiert werden.

Eine unbehandelte Schlafapnoe kann verschiedene Gesundheitsprobleme verursachen: Herz-Kreislauf-Erkrankungen, anhaltende Tagesmüdigkeit, gefährlichen Sekundenschlaf im Straßenverkehr, nächtliches Schwitzen, Konzentrationsstörungen sowie Potenz- und Libidoverlust. Besonders alarmierend: Studien zeigen, dass die Sterblichkeit bei unbehandelter Schlafapnoe innerhalb von zehn Jahren um bis zu 50 Prozent steigen kann, während eine adäquate Therapie die Prognose deutlich verbessert.

Medizinisch werden drei Formen der Schlafapnoe unterschieden: Die häufigste ist die obstruktive Schlafapnoe mit Atemaussetzern von mindestens zehn Sekunden durch erschlaffte Rachenmuskulatur. Seltener tritt die zentrale Schlafapnoe auf, bei der Steuerungsprobleme im Gehirn die Atemmuskulatur beeinträchtigen, etwa nach einem Schlaganfall. Die komplexe Schlafapnoe kombiniert Elemente beider Formen.

Diagnose und Therapie

Das Beschwerdebild beim Schnarchen ist vielschichtig, wobei die meisten Aspekte behandelbar sind. Eine fachärztliche Abklärung der Ursachen ist essenziell. Manchmal verbirgt sich hinter dem Schnarchen eine unerkannte Allergie, beispielsweise gegen Hausstaubmilben. Ist dies ausgeschlossen, untersuchen Fachärzte, welche spezifischen Faktoren die nächtliche Atmung beeinträchtigen.

Bei verstopfter Nase können Polypen entfernt werden, die ebenso wie eine verkrümmte Nasenscheidewand zum Schnarchen beitragen können. Solche Probleme lassen sich chirurgisch beheben. Allerdings sollte man keine Wunder erwarten – nur in wenigen Fällen kann das Schnarchproblem durch einen operativen Eingriff vollständig beseitigt werden.

Für eine genaue Diagnose ist die Polygraphie (Schlafscreening) unverzichtbar. Moderne Aufzeichnungsgeräte ermöglichen es Patienten, diese Untersuchung in gewohnter Umgebung durchzuführen, was die Ergebnisse authentischer macht als Untersuchungen im Schlaflabor. Die heutigen Geräte erfassen nahezu alle relevanten Parameter wie Körperlage, Schnarchgeräusche, Schlafphasen und Atemaussetzer. Die Daten können oft fernausgelesen werden und bilden zusammen mit körperlichen Untersuchungen und Patientengesprächen die Grundlage für die Therapieplanung.

Die Behandlung von Schnarchen und Atemaussetzern umfasst verschiedene Ansätze: Bei allergischen Ursachen wird die Grunderkrankung therapiert. Übergewichtigen Patienten wird eine Gewichtsreduktion empfohlen. Auch die Optimierung der Schlafhygiene kann helfen. In manchen Fällen werden Nase und Rachen operativ freigelegt. Nächtliches Tragen einer individuell angepassten Protrusionsschiene (Unterkiefer-Vorverlagerungsschiene) kann das Schnarchen reduzieren.

Bei diagnostizierter Schlafapnoe kommen CPAP-Geräte (Atemtherapiegeräte) mit Nasenmasken zum Einsatz, die die Atemwege offen halten.