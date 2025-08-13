Diät-Schock: Diese Essensuhrzeit macht euch dick!

Die Uhrzeit Ihrer Mahlzeiten könnte entscheidender für Ihr Gewicht sein als komplizierte Diätpläne oder das Zählen von Kalorien. Diese überraschende Erkenntnis liefert eine umfassende Studie aus Spanien.

Ein internationales Wissenschaftlerteam unter Leitung von Marta Garaulet von der Universität Murcia und Richa Saxena von der Harvard Medical School hat 1.195 Personen untersucht, die zu Studienbeginn alle mit Übergewicht oder Adipositas kämpften. Die Teilnehmergruppe bestand zu 81 Prozent aus Frauen, das Durchschnittsalter lag bei 41 Jahren. In Kooperation mit renommierten US-amerikanischen Universitäten verfolgten die Forscher nicht nur die Essgewohnheiten der Probanden, sondern dokumentierten auch deren langfristigen Erfolg nach einer Diätphase.

Durch die monatelange Erfassung von Essenszeiten, Gewichtsentwicklung und genetischen Daten konnte das Team präzise Rückschlüsse ziehen: Wer spät isst, nimmt mit höherer Wahrscheinlichkeit zu.

Genetische Faktoren

Besonders aufschlussreich war die Analyse der genetischen Faktoren. Die Wissenschaftler ermittelten für jeden Teilnehmer einen speziellen Risikowert (PRS-BMI), der die erbliche Veranlagung zu Übergewicht abbildet. Die Resultate sind eindeutig: Mit jeder Stunde, die Mahlzeiten später eingenommen wurden, stieg das Körpergewicht durchschnittlich um 2,2 Prozent.

Bei Menschen mit genetischer Prädisposition für Übergewicht fiel dieser Effekt noch drastischer aus – ihr BMI erhöhte sich um mehr als 2 kg/m² pro Stunde späteren Essens. Interessanterweise zeigten Personen ohne familiäre Vorbelastung kaum messbare Veränderungen.

Warum spätes Essen schadet

Spätes Essen kann den natürlichen zirkadianen Rhythmus des Körpers stören und führt zu einem ineffizienten Stoffwechsel sowie einer stärkeren Fettspeicherung. Besonders bei genetisch vorbelasteten Personen steigt dadurch das Risiko für Übergewicht und Folgeerkrankungen wie Typ-2-Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen deutlich an.

Praktische Empfehlungen

Die Studienautoren unterstreichen, dass spätes Essen insbesondere für genetisch vorbelastete Personen ein erheblicher Risikofaktor für Adipositas darstellt. Frühere Mahlzeiten können diesem Risiko aktiv entgegenwirken. Obwohl die Forscher keine exakten Uhrzeiten für optimale Mahlzeiten definieren, wird deutlich: Je früher das Abendessen, desto besser für die Gewichtskontrolle.

Fachleute empfehlen, die letzte Tagesmahlzeit idealerweise zwischen 18 und 19 Uhr einzunehmen und mindestens 2–3 Stunden vor dem Schlafengehen abzuschließen.

Wer eine familiäre Neigung zu Übergewicht hat oder sein Gewicht reduzieren beziehungsweise halten möchte, sollte seine Hauptmahlzeiten bevorzugt tagsüber einplanen.