Nach 133 Jahren: Kodak steht vor dem Aus!

Vom Fotografie-Giganten zum Sanierungsfall: Der einstige Marktführer Kodak steht mit Schulden von 500 Millionen Dollar am finanziellen Abgrund.

Kodak prägte einst die weltweite Fotografie-Landschaft und brachte das Fotografieren in Millionen Haushalte. Der 1880 von George Eastman in Rochester (New York) gegründete Konzern verfolgte eine klare Vision: Fotografie sollte so unkompliziert werden wie das Schreiben mit einem Bleistift. Mit dem prägnanten Slogan „You push the button, we do the rest“ erlangte das Unternehmen internationale Bekanntheit.

Ab 1900 demokratisierte die für nur einen Dollar erhältliche Brownie-Kamera die Fotografie für breite Bevölkerungsschichten. In den folgenden Jahrzehnten folgten die populären Instamatic-Modelle und die charakteristische gelb-rote Filmverpackung wurde zum Markenzeichen. Auf dem Höhepunkt seines Erfolgs kontrollierte Kodak in den 1970er Jahren etwa 90 Prozent des US-amerikanischen Filmmarkts und 85 Prozent des Kamerageschäfts.

Digitale Fehlentscheidung

Ironischerweise entwickelte Kodak bereits 1975 die weltweit erste Digitalkamera – ein klobiges 3,6-Kilogramm-Gerät, das 23 Sekunden für eine Schwarzweiß-Aufnahme mit lediglich 0,01 Megapixeln benötigte. Die Führungsetage scheute jedoch weitere Investitionen aus Sorge um Einbußen im lukrativen Filmgeschäft. Diese strategische Fehlentscheidung nutzten japanische Wettbewerber wie Canon und Nikon, die erhebliche Marktanteile eroberten.

Die Folgen waren gravierend: 2012 musste Kodak Insolvenz anmelden, zahlreiche Geschäftsbereiche und Patente veräußern sowie die Kameraproduktion einstellen. Seit 2013 konzentriert sich das Unternehmen auf Drucklösungen. Die Belegschaft schrumpfte dramatisch von einst 145.000 auf heute nur noch etwa 4500 Mitarbeiter.

Nach mehr als 130 Jahren Firmengeschichte symbolisiert der Name Kodak eine ganze Epoche der Fotografie – doch gegenwärtig kämpft das Traditionsunternehmen ums Überleben. Der in Rochester (New York) ansässige Fotokonzern Eastman Kodak hat öffentlich Zweifel an seiner Zukunftsfähigkeit geäußert. Innerhalb des kommenden Jahres werden Kredite von rund 500 Millionen US-Dollar (etwa 455 Millionen Euro) zur Rückzahlung fällig.

Finanzielle Notlage

Diese Ankündigung führte am Dienstag zu einem Kurssturz der Kodak-Aktie um mehr als 25 Prozent. Der negative Trend setzte sich fort: Am 12. August verzeichnete die Aktie einen erneuten Rückgang von 27 Prozent und schloss bei nur noch 1,12 US-Dollar. Das Handelsvolumen lag bei über 18 Millionen Aktien – ein Zeichen für die anhaltende Nervosität der Anleger.

Trotz der prekären Finanzlage versicherte ein Unternehmenssprecher gegenüber CNN, man strebe an, einen erheblichen Teil der Verbindlichkeiten vorzeitig zu tilgen und die verbleibenden Schulden umzustrukturieren. Die Geschäftsentwicklung zeigt einen besorgniserregenden Trend: Nach einem Gewinn von 25 Millionen US-Dollar im Vorjahr verzeichnete Kodak im jüngsten Quartal einen Verlust von 26 Millionen US-Dollar.

In diesem Zeitraum schmolzen die Barreserven um 46 Millionen US-Dollar. Aktuell verfügt das Unternehmen über Liquiditätsreserven von 155 Millionen US-Dollar, wovon sich rund 70 Millionen US-Dollar in den USA befinden. Analysten sehen in der geringen Liquiditätsreserve einen der Hauptgründe für das negative Marktumfeld und die anhaltende Unsicherheit bezüglich der Kreditrückzahlung.

Zur Schuldenreduzierung kündigte Kodak im vergangenen Jahr die Beendigung seines Pensionsplans an. In den nächsten Tagen erwartet man Aufschluss darüber, wie die Verpflichtungen gegenüber den betroffenen Personen erfüllt werden können.

Pharma-Hoffnung mit Grenzen

Ein Lichtblick für das angeschlagene Unternehmen könnte eine neue Produktionsstätte für regulierte pharmazeutische Produkte sein. Im Juli 2025 nahm Kodak die angekündigte Pharmaproduktion in Rochester offiziell auf und liefert inzwischen Grundstoffe für rezeptpflichtige Medikamente an mehrere US-Pharmaunternehmen.

Laut Unternehmensangaben soll dieser Geschäftsbereich mittelfristig einen zweistelligen Millionenumsatz pro Jahr erzielen. Analysten bewerten das Pharmageschäft jedoch angesichts der Schuldenlast und des schrumpfenden Kerngeschäfts als „Nischensegment“, das allein nicht ausreichen dürfte, um die finanziellen Herausforderungen zu bewältigen.