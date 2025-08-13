Kylie Jenner postet neues Insta-Bild und verliert 1 Million Follower (FOTO)

Ein harmloser Post mit Augenbrauen kostet Kylie Jenner eine Million Follower. Die Instagram-Gemeinde deutet den Beitrag als Attacke auf Selena Gomez.

Kylie Jenner musste kürzlich einen deutlichen Einbruch ihrer Instagram-Fangemeinde hinnehmen. Die Reality-TV-Bekanntheit, die auf der Plattform von mehr als 390 Millionen Menschen verfolgt wird, verlor innerhalb kurzer Zeit rund eine Million Follower. Auslöser für diesen Schwund war offenbar ein Beitrag, den Jenner in der vergangenen Woche veröffentlichte und der bei Anhängern der Sängerin Selena Gomez für Unmut sorgte.

Der umstrittene Instagram-Post zeigte Kylie Jenner gemeinsam mit ihrer Freundin Hailey Bieber, wobei beide ihre Augenbrauen zur Schau stellten. Viele Nutzer interpretierten dies als bewusste Anspielung auf einen vorherigen Beitrag von Selena Gomez, in dem die Sängerin ihre eigenen „zu stark“ laminierten Augenbrauen thematisiert hatte. Was möglicherweise als harmloser Beitrag gedacht war, wurde in den sozialen Medien schnell als gezielter Affront gegen Gomez gedeutet und löste entsprechende Reaktionen aus.

Fans reagieren prompt

Die Folgen dieses vermeintlichen Seitenhiebs waren beträchtlich. Selena Gomez, die zu den populärsten Künstlerinnen weltweit zählt und erst kürzlich eine eigene Parfümlinie auf den Markt brachte, kann auf eine äußerst loyale Anhängerschaft zählen. Diese Fans reagierten prompt und wandten sich geschlossen gegen Jenner und Bieber.

Auch Hailey Bieber bekam die Auswirkungen zu spüren und verzeichnete einen Rückgang von etwa 900.000 Followern, obwohl sie nach wie vor auf eine beachtliche Gefolgschaft von über 55 Millionen Instagram-Nutzern blicken kann.

FOTO: Instagram-Screenshot/@Kylie Jenner

Stars stellen klar

Sowohl Kylie Jenner als auch Selena Gomez reagierten schließlich auf die aufgeheizte Stimmung und stellten öffentlich klar, dass der Augenbrauen-Post keine gezielte Anspielung gewesen sei. Beide kommentierten auf TikTok, dass die Vorwürfe unbegründet seien und die Diskussion unnötig. Gomez betonte dabei ausdrücklich, sie sei ein Fan von Jenner und sehe keinen Grund für die Auseinandersetzung.

Kurzfristiger Einbruch

Trotz des messbaren Follower-Verlusts dürfte die Angelegenheit für Jenner und Bieber vermutlich keine langfristigen Konsequenzen haben. Aktuelle Analysedaten zeigen, dass Jenners Followerzahl von rund 393,1 Millionen wieder relativ stabil geblieben ist. Experten gehen davon aus, dass beide Influencerinnen den momentanen Einbruch ihrer Followerzahlen rasch kompensieren werden.