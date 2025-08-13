Weißer Hai vor Urlaubsstränden: Badegäste in Panik (VIDEO)

Ein drei bis vier Meter langer Weißer Hai versetzt Badegäste in Maine in Alarmbereitschaft. Die Sichtung nahe beliebter Strände löst Erinnerungen an einen tödlichen Vorfall aus.

📍 Ort des Geschehens

Nach Hai-Sichtung

Die Polizei von Scarborough im US-Bundesstaat Maine hat eine Warnung für Strandbesucher herausgegeben, nachdem ein Weißer Hai von beachtlicher Größe in Küstennähe gesichtet wurde. Das zwischen drei und vier Meter lange Raubtier wurde am Montag in der Nähe mehrerer beliebter Badestrände unweit von Portland, Maine beobachtet, wie die örtlichen Behörden laut ABC News mitteilten.

Die Behörden raten Strandbesuchern zu erhöhter Vorsicht beim Baden und empfehlen, nicht zu weit vom Ufer entfernt zu schwimmen. Scarborough Beach und Pine Point Beach gehören zu den meistbesuchten Stränden der Region und ziehen während der Sommermonate Tausende von Touristen und Einheimischen an.

⇢ Urlauber in Angst: Hier wurde der weiße Hai gesichtet!



Experten verzeichnen in den Gewässern vor Maine seit einigen Jahren eine zunehmende Präsenz von Weißen Haien. Als mögliche Ursache gilt die wachsende Robbenpopulation in der Region, die eine wichtige Nahrungsquelle für die Meeresräuber darstellt. Wissenschaftler des Maine Marine Patrol dokumentierten allein in den vergangenen fünf Jahren über 50 Hai-Sichtungen vor der Küste des Bundesstaates.

Tragischer Vorfall

Die Warnung weckt Erinnerungen an einen tragischen Vorfall aus dem Sommer 2020, als sich der erste dokumentierte tödliche Haiangriff in der Geschichte Maines ereignete. Damals fiel die 63-jährige New Yorkerin Julie Dimperio Holowach einem Weißen Hai zum Opfer, während sie nahe der Bailey-Insel, rund 24 Kilometer nordöstlich von Portland, Maine schwamm.

Der Angriff ereignete sich in etwa fünf Meter tiefem Wasser, als Holowach gemeinsam mit ihrer Tochter schwamm. Rettungskräfte konnten die Frau zwar an Land bringen, doch sie erlag ihren schweren Verletzungen.

Fachleute betonen jedoch, dass tödliche Haiangriffe auf Menschen äußerst selten vorkommen. Statistisch gesehen beträgt die Wahrscheinlichkeit eines Haiangriffs laut der International Shark Attack File etwa 1 zu 11,5 Millionen. Dennoch haben die Behörden ihre Überwachungsmaßnahmen verstärkt und arbeiten mit Meeresforschern zusammen, um die Bewegungen der Haie besser zu verfolgen.