Urlauber in Angst: Hier wurde der weiße Hai gesichtet!

Wie die Mirror berichtet, hat ein 4,2 Meter langer und 750 Kilogramm schwerer Weißer Hai am 2. August das sogenannte „Z-Signal“ gesendet. Das bedeutet, dass er sich für eine gewisse Zeit an der Wasseroberfläche aufgehalten hat.

Die Organisation OCEARCH, eine gemeinnützige Forschungsorganisation, die Meerestiere verfolgt, teilte mit, dass der Peilsender des 30-jährigen Männchens namens „Contender“ „noch immer funktioniert“ und dass er „weiterhin in Bewegung ist und gelegentlich auftaucht“.

Deutliches Signal

Zuletzt wurde am 18. Juli ein deutliches Signal in den Gewässern vor Cape Cod empfangen. Experten gehen jedoch davon aus, dass er sich nun in Richtung Nova Scotia, einem beliebten Touristenziel, bewegt. Dies geschieht, nachdem ein riesiger, viereinhalb Meter langer Weißer Hai nur wenige Meter von einem Pier voller Touristen gesichtet wurde.

Ein Datenspezialist der Organisation OCEARCH erklärte, wie das Z-Signal den Forschern hilft, Contender zu verfolgen:

„Damit wir den Standort eines unserer Haie mit Satellitensendern ermitteln können, müssen mehrere Bedingungen erfüllt sein. Erstens können diese an den Flossen befestigten Sender keine Signale durch das Wasser senden. Deshalb muss der Hai einige Zeit an der Oberfläche verbringen, um Kontakt zur Luft zu haben. Der Sender hat einen Sensor, der erkennt, wenn er trocken ist, und sendet dann sofort ein Signal“, erklärte er gegenüber dem Mirror.

„Das Z-Signal liefert uns zwar keine nutzbare Standortbestimmung des Hais, sagt uns aber dennoch etwas. Es zeigt uns, dass der Sender weiterhin funktioniert und dass der Hai noch immer schwimmt und an die Oberfläche kommt.“

Er fügte hinzu, dass sich Contender, da er ein großer, ausgewachsener Männchen ist, höchstwahrscheinlich in der Nähe von Cape Cod oder im atlantischen Teil Kanadas aufhält – beides beliebte Nahrungsgebiete für Haie.