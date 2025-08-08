Serben-Duo reist mit gebratenem ganzen Lamm zum Urlaubsstrand (FOTO)

Mit Sonnencreme, Badetuch und einem ganzen gebratenen Lamm im Gepäck reisten zwei Serben nach Griechenland – und sorgten für kulinarisches Aufsehen am Strand.

Aleksandar Miletic aus Kursumlija hat seinen Strandurlaub in Griechenland auf höchst unkonventionelle Weise gestaltet. Statt sich mit Meeresfrüchten anzufreunden, packte er kurzerhand ein ganzes gebratenes Lamm ein und nahm es mit nach Pefkohori.

„Wir können mit diesen Meeresfrüchten, Tintenfischen und Muscheln einfach nichts anfangen“, erklärte Aleksandar im Gespräch mit TV Prva (serbischer Fernsehsender). „Da kam mein Freund Goran und ich auf die Idee, einfach ein Lamm mitzunehmen.“

Die Umsetzung dieses kulinarischen Abenteuers gestaltete sich ebenso ungewöhnlich wie die Idee selbst. Nach dem Braten am Spieß ließen die beiden Freunde das Fleisch abkühlen, wickelten es sorgfältig in Frischhaltefolie und verstauten es im Kofferraum. Die sechsstündige Fahrt mit zwei Grenzüberquerungen meisterten sie problemlos – das Lamm erreichte wohlbehalten die Ferienwohnung in Griechenland.

FOTO: TV Prva Video-Screenshot

Lamm am Strand

„In der Unterkunft angekommen, brachten wir es auf die Terrasse und zerlegten es dort“, berichtete Aleksandar. „Das hat uns hervorragend für die ganze Woche gereicht. Wir haben praktisch nur Lammfleisch gegessen.“ Selbst am Strand servierte das Duo seine mitgebrachte Spezialität. Die Kosten für das gesamte Lamm-Abenteuer beliefen sich auf überschaubare 120 Euro.

Die Reaktionen der Urlauber fielen durchweg positiv aus. „Wir haben das Fleisch an die Leute verteilt – zu 99 Prozent waren das unsere Landsleute – und innerhalb von fünf Minuten war die Platte leer“, erzählte Aleksandar stolz. „Sogar auf dem Boot waren alle begeistert. Die Hamburger, die wir bekommen hatten, hat niemand angerührt.“ Nur die mitreisenden Frauen äußerten nach fünf Tagen Lammfleisch-Dauerkost leichte Beschwerden – doch Aleksandar und Goran blieben ihrem kulinarischen Plan treu.

Die Geschichte der beiden Freunde zeigt auf humorvolle Weise, wie weit manche Menschen gehen, um auch im Urlaub nicht auf ihre liebgewonnenen Essgewohnheiten verzichten zu müssen. Lammfleisch gehört zu den traditionellen Spezialitäten der serbischen Küche und wird besonders bei Feierlichkeiten am Spieß gebraten – eine Tradition, die Aleksandar und Goran auch am griechischen Strand nicht aufgeben wollten.