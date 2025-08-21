Post-Änderung: Diese Sendungen haben Annahmestopp

Die Österreichische Post stellt ab 26. August den Warenversand in die USA vorübergehend ein. Sendungen mit Wareninhalt können letztmalig am Montag, 25. August, aufgegeben werden.

Hintergrund sind veränderte US-Zollbestimmungen, darunter die Abschaffung der bisherigen Regelung, wonach Waren unter 800 US-Dollar zoll- und steuerfrei eingeführt werden durften. Die US-Zollbehörden haben diese De-minimis-Grenze im Mai 2025 ausgesetzt und im Juli nochmals bestätigt, sodass nun für nahezu alle Warensendungen aus dem Ausland Zölle und Steuern anfallen. Zusätzlich wurden die postalischen Verzollungsprozesse modifiziert, wobei derzeit noch Informationen zu den künftigen Zollabfertigungsverfahren fehlen.

Die verschärften Melde- und Verzollungspflichten betreffen besonders Produkte aus China, aber auch andere Länder sind betroffen, sofern keine Sonderregelungen bestehen. Laut Mitteilung der Post vom Donnerstag stellt diese Verschärfung „sämtliche Postgesellschaften weltweit beim Warenversand in die USA vor große Herausforderungen“.

Ausnahmen bestehen

Von dieser Einschränkung ausgenommen bleiben Geschenksendungen von Privatpersonen mit einem Wert unter 100 US-Dollar, sofern diese entsprechend gekennzeichnet sind. Diese nimmt die Post weiterhin für den USA-Versand an. Dokumentensendungen sind von den neuen Regelungen nicht betroffen und können unverändert in die Vereinigten Staaten verschickt werden.

Alternative Versandwege

Als derzeit einzige Möglichkeit können Kunden andere Warensendungen weiterhin mit dem Produkt Post Express International in die USA versenden, da diese Sendungen einer anderen Abfertigungsart unterliegen. Diese Alternative ist allerdings deutlich kostenintensiver als die herkömmlichen Paketversandoptionen.

Die Österreichische Post begründet den Annahmestopp damit, dass die US-Zollbehörden bislang keine klaren Vorgaben für die künftige Abfertigung solcher Sendungen veröffentlicht haben. Sobald entsprechende Richtlinien vorliegen, will das Unternehmen den regulären Warenversand in die USA wieder aufnehmen.