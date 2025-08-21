Geheimer CIA-Bericht: Rohstoffreichtum in Bosnien & Herzegowina

Zwischen reichen Bodenschätzen und politischer Komplexität: Der CIA-Bericht zu Bosnien-Herzegowina enthüllt die Facetten eines Landes im Spannungsfeld seiner Geschichte.

Der aktuelle CIA-Bericht zu Bosnien und Herzegowina zeichnet ein umfassendes Bild des Balkanlandes, das durch seine komplexe politische Struktur und reiche Ressourcenausstattung gekennzeichnet ist. In der Einleitung skizziert der Bericht die historische Entwicklung von der österreichisch-ungarischen Periode bis zur Gegenwart.

Besondere Aufmerksamkeit widmet die Analyse dem Unabhängigkeitsprozess, der am 3. März 1992 mit einem von der serbischen Bevölkerungsgruppe boykottierten Referendum seinen formalen Abschluss fand. Der darauffolgende Krieg endete mit dem Dayton-Friedensabkommen (Friedensvertrag von 1995), das die internationale Anerkennung der Grenzen Bosnien-Herzegowinas festschrieb und eine demokratische Regierungsstruktur aus zwei etwa gleich großen Entitäten etablierte: der mehrheitlich bosniakisch-kroatischen Föderation und der überwiegend serbisch geprägten Republika Srpska (serbische Teilrepublik). Zur Überwachung der Friedensvereinbarungen wurde das Amt des Hohen Repräsentanten geschaffen.

Geografisch verfügt das Land über 1.543 Kilometer Grenzlinie, davon 956 Kilometer mit Kroatien, 345 Kilometer mit Serbien und 242 Kilometer mit Montenegro. Die Adriaküste erstreckt sich über lediglich 20 Kilometer. Klimatisch präsentiert sich Bosnien-Herzegowina mit heißen Sommern und kalten Wintern, wobei Hochlagen durch kurze, kühle Sommer und lange, harte Winter charakterisiert sind. Die Küstenregion hingegen zeichnet sich durch milde, niederschlagsreiche Winter aus.

Die politische Landkarte teilt das Staatsgebiet in die bosniakisch-kroatische Föderation mit etwa 51 Prozent der Landesfläche und die Republika Srpska mit rund 49 Prozent. Der CIA-Bericht erwähnt speziell die Herzegowina, die an Kroatien und Montenegro grenzt. Detailliert werden die staatlichen Strukturen von der gesamtstaatlichen bis zur Kantonsebene dargestellt, einschließlich der aktuellen Amtsträger.

Interessant ist die Interpretation der Landesflagge: Das Dreieck symbolisiert laut CIA die drei Volksgruppen und spiegelt zugleich die Landesform wider, während die Sterne Europa repräsentieren und die Farben Weiß, Blau und Gelb traditionell für Neutralität und Frieden stehen.

Im wirtschaftlichen Teil hebt der Bericht den außerordentlichen Rohstoffreichtum hervor. Bosnien-Herzegowina verfügt über bedeutende Vorkommen an Kohle, Eisenerz, Antimon, Bauxit, Kupfer, Blei, Zink, Chromit, Kobalt, Mangan und Nickel sowie Ton, Gips, Salz, Sand, Holz und Wasserkraft.

Bemerkenswert ist der hohe Anteil landwirtschaftlicher Nutzfläche mit 44,2 Prozent, wovon 19,7 Prozent Ackerland und 22,4 Prozent Dauerweiden sind. Dauerkulturen machen nur 2,1 Prozent aus. Die Waldfläche beträgt 42,7 Prozent des Staatsgebiets.

Unter der Rubrik terroristischer Organisationen führt die CIA das Korps der Islamischen Revolutionsgarde – Quds-Streitkräfte (iranische Eliteeinheit) auf.

Demografische Entwicklung

Die demografischen Daten zeigen für 2024 eine geschätzte Bevölkerungszahl von 3.798.671 Einwohnern. Die ethnische Zusammensetzung basiert auf der umstrittenen Volkszählung von 2013 und weist 50,1 Prozent Bosniaken, 30,8 Prozent Serben, 15,4 Prozent Kroaten und 2,7 Prozent andere Volksgruppen aus, während sich ein Prozent nicht deklarierte. Die Behörden der Republika Srpska erkennen diese Ergebnisse weiterhin nicht an und begründen dies mit methodischen Einwänden und angeblichen Unregelmäßigkeiten bei der Datenerhebung, weshalb die offiziellen Zahlen zur ethnischen Zusammensetzung landesweit umstritten bleiben.

Der Bericht erläutert auch, dass die Bezeichnung „Bosniake“ den Begriff „Muslim“ als ethnische Kategorie ersetzt hat, um Verwechslungen mit der religiösen Zugehörigkeit zu vermeiden.

Die religiöse Struktur zeigt laut Volkszählung 2013 folgende Verteilung: 50,7 Prozent Muslime, 30,7 Prozent Orthodoxe, 15,2 Prozent römische Katholiken, 0,8 Prozent Atheisten, 0,3 Prozent Agnostiker und 1,2 Prozent andere, während 1,1 Prozent keine Angabe machten.

Die demografische Entwicklung ist von Alterung geprägt, mit einem Durchschnittsalter von 44,8 Jahren und einer negativen Bevölkerungswachstumsrate von minus 0,25 Prozent. Die Lebenserwartung liegt bei durchschnittlich 78,5 Jahren (Männer 75,5, Frauen 81,6 Jahre), und gut die Hälfte der Bevölkerung (50,3 Prozent) lebt in städtischen Gebieten.

Anhaltende politische Spannungen

Die jüngsten politischen Entwicklungen zeigen eine deutliche Zuspitzung des Konflikts zwischen dem Gesamtstaat und der Republika Srpska. Präsident Milorad Dodik wurde im Februar 2025 zu einer einjährigen Haftstrafe und einem sechsjährigen Amtsverbot verurteilt, nachdem er die Entscheidungen des Hohen Repräsentanten missachtet hatte. Die Führung der Republika Srpska reagierte mit der Verabschiedung einer eigenen Verfassung und der Ausrufung einer separaten Grenzschutzbehörde, was die Spannungen um die territoriale Integrität des Landes weiter verschärft.

Als größte ökologische Herausforderungen identifiziert der Bericht Luftverschmutzung, Abholzung und illegalen Holzeinschlag, mangelhafte Abwasserreinigung, unzureichendes Hochwassermanagement sowie Probleme bei der städtischen Abfallentsorgung.

Die bedeutendste Naturgefahr stellen zerstörerische Erdbeben dar.