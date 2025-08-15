Gefesselt und geknebelt: Serbiens Regime greift brutal durch

Mit gefesselten Händen kniend an die Wand gepresst – ein brisantes Video aus Novi Sad zeigt die Festnahme von Demonstranten und heizt die politischen Spannungen in Serbien weiter an.

Ein Video der Festnahme von Demonstranten in Novi Sad sorgt in Serbien für Aufregung. Die Aufnahmen zeigen zahlreiche junge Männer, die mit gefesselten Händen kniend an eine Wand gepresst werden, während hinter jedem ein Polizist steht. Das vom serbischen Innenministerium stammende Material wurde von mehreren regierungsnahen Medien verbreitet.

Mehrere unabhängige Medienberichte bestätigen die Authentizität der in sozialen Netzwerken kursierenden Videos, die Polizeigewalt gegen friedliche Demonstranten dokumentieren. Die übereinstimmende Berichterstattung verschiedener Quellen verifiziert die Echtheit der brisanten Aufnahmen aus Novi Sad.

Die Festnahmen folgten auf Proteste, bei denen Büros der Serbischen Fortschrittspartei (SNS) an drei Standorten in Novi Sad beschädigt wurden. Nach Berichten griff die Polizei zunächst nicht ein, später kam es jedoch in der Kosovska-Straße zu Konfrontationen. Die Einsatzkräfte setzten Tränengas ein und drängten die Demonstranten in Richtung Stadtzentrum zurück.

⇢ Blutiger Protest: 16 Polizisten bei Belgrad-Krawallen verletzt



Eskalation der Gewalt

Die Organisatoren bezeichneten den Protest als Reaktion auf Vorfälle vom Mittwoch, als SNS-Anhänger Demonstranten mit Feuerwerkskörpern attackierten. Die Situation eskalierte, als ein Mitglied der Spezialeinheit „Kobra“ während der Auseinandersetzung einen Warnschuss abgab. Der Beamte schützte den SNS-Funktionär Milos Vucevic.

⇢ Demonstranten stürmen SNS-Zentrale – Vucic droht mit Vergeltung



Seit Beginn der landesweiten Proteste wurden zahlreiche Personen festgenommen, darunter Minderjährige, Studenten und Oppositionelle. Das serbische Innenministerium reagiert auf Anfragen zu offiziellen Festnahmezahlen nicht, die Zahl der Verhaftungen ist jedoch deutlich gestiegen.

Die Szenen der Festnahmen und das harte Vorgehen der Polizei verdeutlichen die wachsenden Spannungen zwischen Demonstranten und der serbischen Regierung, insbesondere der Serbischen Fortschrittspartei.