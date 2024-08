Explosives Duell droht: Wird Roter Stern gegen Dinamo Zagreb gelost?

Mit der Einführung des neuen Champions-League-Formats zur Saison 2024/25 könnte ein historisches Duell Realität werden: Erstmals seit dem Zerfall Jugoslawiens könnten Roter Stern Belgrad und Dinamo Zagreb aufeinandertreffen. Beide Mannschaften haben sich für die kommende Ligaphase qualifiziert und befinden sich in den Setztöpfen, was ein Aufeinandertreffen möglich macht.

Das neue Format der Champions League

Ab der Saison 2024/25 wird die Champions League in einem neuen Format ausgetragen. Insgesamt 36 Teams kämpfen in einer erweiterten Ligaphase, die über acht Spieltage hinweg ausgetragen wird. Die Mannschaften werden dabei in vier Setztöpfe aufgeteilt, basierend auf ihren UEFA-Koeffizienten und den jüngsten sportlichen Erfolgen. Sowohl Roter Stern Belgrad als auch Dinamo Zagreb wurden in den dritten Topf eingereiht, was die Wahrscheinlichkeit eines direkten Duells erhöht.

Politische und historische Dimensionen

Eine Begegnung dieser beiden Vereine wäre nicht nur sportlich von Bedeutung, sondern würde auch tiefgreifende politische und historische Wunden aufreißen. Die Rivalität zwischen den beiden Vereinen geht weit über den Fußball hinaus und ist eng mit der komplizierten Geschichte des Balkans und den Konflikten der 1990er Jahre verbunden. Die Fans beider Lager sind für ihre leidenschaftliche Unterstützung bekannt, doch die politische Vergangenheit zwischen Serbien und Kroatien verleiht einem möglichen Duell zusätzliche Brisanz.

Sicherheitsfragen und organisatorische Herausforderungen

Sollte es zu diesem Aufeinandertreffen kommen, wären umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen notwendig, um potenzielle Konflikte zwischen den Fangruppen zu verhindern. Die UEFA wird die Auslosung heute Abend durchführen, und die Fußballwelt wartet gespannt darauf, ob diese historische Begegnung tatsächlich stattfinden wird. Ein solches Duell würde nicht nur sportliche, sondern auch organisatorische Herausforderungen mit sich bringen, da die Sicherheit an oberster Stelle stehen müsste. Die Fußballwelt blickt gespannt darauf, ob dieses historische Duell Realität wird.