Lugners geheimes Testament: Das bekommt Simone fix!

Nur 72 Tage als verheiratetes Paar waren Simone Lugner (42) mit dem Baumeister Richard Lugner (†91) vergönnt. Am 12. August verstarb der bekannte Wiener Unternehmer friedlich im Schlaf. In der letzten Phase seines Lebens traf er noch wichtige Entscheidungen über seinen Nachlass.

Für den 31. August ist eine feierliche Verabschiedung von Richard Lugner geplant. Um 9 Uhr wird sein Sarg im Stephansdom aufgebahrt, sodass alle Österreicher die Möglichkeit haben, sich von ihm zu verabschieden. Im Anschluss wird sein Leichnam in einem Trauerzug zur Lugner City gebracht und anschließend in den 19. Bezirk überführt. Die eigentlichen Trauerfeierlichkeiten werden in Anwesenheit von 200 persönlich ausgewählten Gästen stattfinden.

Kurz vor seinem Tod änderte Richard Lugner im Juli sein Testament und passte es den aktuellen Gegebenheiten an. Es wird spekuliert, dass diese Änderungen zugunsten seiner letzten Ehefrau, Simone Lugner, vorgenommen wurden. Sicher ist, dass der Unternehmer stets daran interessiert war, seine Liebsten – darunter Kinder, Ehefrau und Ex-Frauen – finanziell abgesichert zurückzulassen.

Unklarheit

In einem Interview mit „oe24“ äußerten Simone Lugner und Jacqueline Lugner, dass es trotz der testamentarischen Änderung keinen Erbstreit geben werde. Dennoch bleibt unklar, was genau Simone Lugner vom Nachlass zugesprochen wird. Auf die Frage, ob sie weiterhin in der Döbling-Villa wohnen werde, antwortete Simone: „Ich kann zum aktuellen Zeitpunkt leider noch überhaupt nichts sagen, weil ich einfach noch nichts Fixes weiß. Ich möchte mir aktuell auch keine Hoffnungen machen und dann enttäuscht werden.“

Letzte Ruhestätte

Richard Lugners letzte Ruhestätte wird der Grinzinger Friedhof sein. Während des offiziellen Teils der Zeremonie ist es den Anwesenden erlaubt, Fotos zu machen. Danach wird darum gebeten, keine weiteren Aufnahmen zu erstellen, um die Privatsphäre des Moments zu wahren.