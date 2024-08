Kroatische Braut zahlt serbischem Visagisten 3.000 Euro für Make-up

Bei einer prunkvollen Hochzeitsfeier in Istrien sorgte der renommierte serbische Visagist Stefan Subotic für großes Aufsehen. Eine Braut legte sage und schreibe 3.000 Euro auf den Tisch, um sich von ihm für ihren wichtigsten Tag im Leben schminken zu lassen.

Die Großveranstaltung fand in einem exquisiten Komplex in Istrien statt. Umgeben von Palmen, Pools und dem Meer im Hintergrund, war die Szenerie geradezu filmreif. Laut Subotic beliefen sich die Gesamtkosten der luxuriösen Feierlichkeit auf über eine Million Euro. Auf seinen Social-Media-Kanälen teilte der Visagist Einblicke in dieses Erlebnis, einschließlich der glamourösen Anreise im Flugzeug.

Die Braut hatte einen klaren Wunsch: ein kräftiges, auffälliges Make-up, das sie wie eine Hollywood-Diva erstrahlen ließ. Ihr Hochzeitskleid war mit funkelnden Strasssteinen und Diamanten besetzt, und auch die Krone auf ihrem Kopf glitzerte.

Mega-Auftritt

Die Hochzeit war nicht nur ein Fest der Liebe, sondern auch eine Bühne der Extravaganz. Subotics kunstvolle Arbeit unterstrich die Pracht der Zeremonie und verlieh der Braut einen glamourösen Auftritt, der alle Gäste staunen ließ.