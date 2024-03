Fahndung: Online-Betrug mit Hilfe von Abholstationen (FOTOS)

Ein Online-Händler aus Wels wurde zum Opfer einer umfangreichen Betrugsmasche. Unbekannte Täter bestellten monatelang Waren unter falschen Angaben und leiteten diese über gefälschte Konten zu Abholstationen in Wien und Graz um. Die Polizei hat nun die Fahndung nach einem Verdächtigen eingeleitet.

Die gefälschten Daten und Accounts wurden mit bemerkenswerter Präzision erstellt und genutzt, um die Lieferungen umzuleiten. Die Bestellungen wurden an verschiedene Abholstationen in Wien und Graz geschickt. Das Ausmaß der betrügerischen Aktivitäten ist beeindruckend, insgesamt wurden 271 Bestellungen umgeleitet.

Öffentliche Fahndung

Doch trotz der sorgfältigen Planung und Durchführung gab es eine Schwachstelle in seinem Vorgehen: Die Videoaufzeichnungen der Abholstationen. Der Täter ist auf den Aufnahmen relativ gut zu erkennen. Er hat eine Tätowierung mit dem Symbol „Ankh“ und vier weiteren Symbolen am linken Unterarm und eine weitere Tätowierung am rechten Handgelenk. Zudem existieren Videoaufnahmen, auf denen der Mann eine Kappe mit der Aufschrift „Fast & Furious“ trägt.

Die Polizei hat die Fahndung nach dem Verdächtigen aufgenommen und hofft, durch die Veröffentlichung der Aufnahmen auf Hinweise aus der Bevölkerung. Jeder, der Informationen zu dem mutmaßlichen Täter hat, wird gebeten, sich bei den zuständigen Behörden zu melden. Wer Hinweise zu dem Fall geben kann, wird gebeten, sich unter der Nummer +43 59133 470 zu melden.