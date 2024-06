Fahndung: Unbekannter verfolgte mehrere Kinder

In Hall in Tirol sorgt ein Vorfall am Mittwochnachmittag für Besorgnis unter Eltern und Anwohnern.

Ein unbekannter Mann wird verdächtigt, in unmittelbarer Nähe zum Brockenweg zwei zehnjährige Mädchen und etwas später auch einen neunjährigen Jungen verfolgt zu haben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Identifizierung des Verdächtigen.

Beschreibung des Gesuchten

Laut den Zeugenaussagen wird der Tatverdächtige auf etwa 50 Jahre geschätzt, ist ungefähr 1,80 Meter groß und hat kurze, helle Haare sowie einen Drei-Tages-Bart. Die Beschreibungen weisen zudem auf helle Haut hin. Bekleidet war der Mann zur Tatzeit vermutlich mit einer einfarbigen Schildmütze, die ein Logo aufwies. Seine lange Hose war in den Farben Grau und Schwarz, während die dunkelgrüne Jacke neongelbe Applikationen und einen Reißverschluss aufwies.

Appell an die Bevölkerung

Die örtliche Polizei appelliert an alle, die Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort des Verdächtigen geben können, sich zu melden. Mit diesem Aufruf hoffen die Behörden auf eine rasche Klärung des Sachverhalts und bitten die Bürgerinnen und Bürger um erhöhte Aufmerksamkeit sowie um die Unterstützung der Polizeiarbeit durch aussagekräftige Hinweise.