Falsche Mautspur: In diesem Balkanland zahlst du 920 Euro Strafe

Ein falscher Moment, ein kurzes Zurücksetzen – und schon droht an Kroatiens Mautstellen ein Bußgeld von fast 1.000 Euro.

Wer kennt das nicht: Man nähert sich der Mautstelle, will durch die ENC-Spur fahren – und landet plötzlich in der Barspur. In solchen Momenten steigt der Puls, hinter einem hupen bereits die ersten Autos, und der Impuls, einfach zurückzusetzen und die Spur zu wechseln, ist groß. Genau das aber kann in Kroatien richtig teuer werden.

An jeder Mautstelle gibt es einen Hilfeknopf, über den man direkt mit einem Operator Kontakt aufnehmen kann. Wer die Situation kurz erklärt, bekommt umgehend Unterstützung: In den meisten Fällen lässt sich die Schranke per Fernsteuerung öffnen, die Maut wird vor Ort beglichen, oder der Fahrer erhält eine Karte sowie weitere Anweisungen für die Durchfahrt. Der Weg aus der Klemme ist also einfacher, als viele denken.

Rückwärts verboten

Was hingegen gar nicht geht: der Rückwärtsgang. Wer an einer kroatischen Mautstelle zurücksetzt, begeht laut kroatischem Straßenverkehrssicherheitsgesetz ein schweres Verkehrsvergehen – und das hat spürbare Konsequenzen. Die Mindeststrafe liegt bei 390 Euro, dazu kommen drei Strafpunkte im Führerscheinregister. In schwerwiegenderen Fällen kann die Geldbuße auf bis zu 920 Euro ansteigen. Selbst ein kurzes Zurücksetzen um wenige Meter wird dabei nicht als Bagatelle behandelt.

Der Grund für diese harten Sanktionen liegt auf der Hand: Mautstellen sind ausschließlich für die Vorwärtsfahrt ausgelegt. Jedes unerwartete Manöver in die entgegengesetzte Richtung kann nachfolgende Fahrzeuge überraschen und zu ernsthaften Unfällen führen – gerade dann, wenn die Spur vermeintlich leer wirkt. Das Risiko ist in solchen Momenten besonders hoch, weil andere Verkehrsteilnehmer schlicht nicht damit rechnen.

Nerven behalten

Experten raten daher, in einer solchen Situation die Nerven zu behalten – unabhängig davon, wie ungeduldig die Schlange hinter einem wird. Wer glaubt, durch kurzes Zurücksetzen wertvolle Sekunden zu sparen, riskiert nicht nur ein empfindliches Bußgeld, sondern auch die Sicherheit aller Beteiligten.

Der Hilfeknopf an der Schranke ist die richtige Lösung – und in aller Regel auch die schnellste, wie das kroatische Portal Jutarnji.hr berichtet.